İftara kaç saat kaldı? İl il iftar saatleri
29 sürecek olan Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçedeki iftar saatini merak ediyor. Diyanet, 2019 imsakiye tablosuyla tüm illerin sahur ve iftar saatlerini paylaşmıştı. İftar saati için hazırlıklarını hızlandıran vatandaşlar, ‘iftara kaç saat kaldı?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, il il iftar saatleri
Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başladı. Bugün Ramazan ayının 6'ncu gününde olan vatandaşlar, gece yarısı sahura kalkıp niyet ettiler. Sahur saatinin üzerinden saatler geçmesiyle birlikte ise gözler ezan okunuş vaktine çevrildi. Hem oruçlarını açacak olanlar hem de iftar sofrasında misafir ağırlayacak olan vatandaşlar, sık sık iftar saatini görüntülüyor. Peki, 2019 imsakiye tablosuna göre bugün hangi il saat kaçta iftar yapacak?
İFTAR SAAT KAÇTA?
Bugün akşam ezanı sonrası oruç tutan müminler iftar yapacaklar. İstanbul'da iftar 20.17'de, Ankara'da 19,59'da, İzmir'de 20.18'de yapılacak.
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan ikamet ettiğiniz ili seçip iftara ne kadar süre kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
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