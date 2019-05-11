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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

İftara kaç saat kaldı? İl il iftar saatleri

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İftara kaç saat kaldı? İl il iftar saatleri

29 sürecek olan Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakmaya hazırlanan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçedeki iftar saatini merak ediyor. Diyanet, 2019 imsakiye tablosuyla tüm illerin sahur ve iftar saatlerini paylaşmıştı. İftar saati için hazırlıklarını hızlandıran vatandaşlar, ‘iftara kaç saat kaldı?’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, il il iftar saatleri

Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başladı. Bugün Ramazan ayının 6'ncu gününde olan vatandaşlar, gece yarısı sahura kalkıp niyet ettiler. Sahur saatinin üzerinden saatler geçmesiyle birlikte ise gözler ezan okunuş vaktine çevrildi. Hem oruçlarını açacak olanlar hem de iftar sofrasında misafir ağırlayacak olan vatandaşlar, sık sık iftar saatini görüntülüyor. Peki, 2019 imsakiye tablosuna göre bugün hangi il saat kaçta iftar yapacak?

İFTAR SAAT KAÇTA?

Bugün akşam ezanı sonrası oruç tutan müminler iftar yapacaklar. İstanbul'da iftar 20.17'de, Ankara'da 19,59'da, İzmir'de 20.18'de yapılacak.

Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan ikamet ettiğiniz ili seçip iftara ne kadar süre kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.

İftara kaç saat kaldı İl il iftar saatleri

 ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

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