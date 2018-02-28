İflas eden işadamı koca yurtdışına kaçtı, kardeşi katletti!

Antalya Manavgat’ta yaşayan Kırgız asıllı Katerina Çetin (34), korkunç bir cinayete kurban gitti. Olay önceki gece Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde karakola giden Mehmet Çetin, bir süre önce yurt dışına kaçan ağabeyinin eşini boğarak öldürdüğünü söyledi. Katerina Çetin’in evine giden polis ekipleri üç çocuk annesi Katerina Çetin’in cesediyle karşılaştı.

BOŞANMA DAVASI VARDI

Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre gözaltına alınan Mehmet Çetin ifadesinde, abisi Haydar Çetin’le birlikte iki yıl önce Niğde’de iplik fabrikası işlettiklerini, Rusya ile yaşanan krizin ardından işlerinin kötüye gittiğini ve iflas ettiklerini söyledi.

Abisinin borçlarını ödeyemediği için yurtdışına kaçtığını anlatan Çetin “Ben de eşim, çocuklarım, abimin eşi ve çocuklarıyla birlikte çalışmak için Manavgat’a geldim” dedi.

Mehmet Çetin, bir alışveriş merkezinde çalışmaya başlayan yengesinin abisini aldattığını iddia etti.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ!

Ertesi sabah abisiyle boşanma davası görülecek olan yengesiyle bu nedenle tartıştıklarını öne süren Çetin, tartışma sırasında genç kadını boğarak öldürdüğünü söyledi.

CİNAYET ÖNCESİ ÜÇ ÇOCUĞU EVDEN ALMIŞ

Mehmet Çetin’in, cinayeti işlemeden önce üç yeğenini alıp kendi evine götürdüğü, daha sonra tekrar genç kadının evine gidip cinayeti işlediği ortaya çıktı. Mehmet Çetin’in sabaha kadar cesedin başında bekledikten sonra karakola gidip polise teslim olduğu anlaşıldı.