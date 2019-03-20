İfadeye gitmeyen Gezen için karar
Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti’li Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanatçı Müjdat Gezen hakkında, duruşmaya katılmadığı için zorla getirme karar verildi.
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, daha önce usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen gelmeyen, son iki celsedir mazeret nedeniyle duruşmaya katılmayan, ancak bu celsede herhangi bir mazeret bildirmeyen Gezen hakkında, zorla getirilme kararı vererek duruşmayı erteledi.
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