İdlib’in güneyi yanıyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cumartesi günkü “Şu aşamada olmasa bile operasyon ihtimali de dışlanmamalı” mesajından sonra, Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in özellikle güney kesimleri Rusya ve rejim güçlerinin havadan ve karadan yoğun saldırılarına hedef oluyor. Hava saldırıları devam ederken, rejime bağlı milis güçler ve Suriye ordusunun İdlib önlerine ek sevkıyat yaptığı bildirildi. Saldırılara karşı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü Heyet Tahrir üş Şam’ın da (HTŞ) kendi mevzilerine ek güçler gönderdiği belirtildi.

SİVİL YERLER

Yerel kaynaklar İdlib’in güneybatısındaki Gab düzlüklerinin kuzey ucundan güney noktasına, İdlib merkezinin güneyindeki Maarrat El Numan ile vilayet sınırlarının en güneyindeki Latamina bölgesine kadar çok geniş bir alanın Rus ve rejime bağlı savaş uçakları ile helikopterler tarafından sık aralıklarla vurulduğunu, hedef alınan yerler arasında sivil yerleşim merkezlerinin de bulunduğu bilgisini verdi. Cebel el Zaviye, Kafr Nabil, Cercenez, Kalet Madik, Zekat, Termale beldeleri yoğun şekilde hedef alınan yerler oldu. Yerel kaynaklar özellikle Termale beldesinde muhaliflere ait mevzilerin Hama’nın kuzey kırsalından yapılan füze atışlarıyla vurulduğunu, burada çok sayıda can kaybının meydana geldiğini belirtti.

HAMA’DAN KUŞATMA

Muhalifler Suriye ordusunun bölgeyi varil bombaları ile vurduğunu bu saldırılarla eş zamanlı olarak da karadan top ve füzelerle İdlib’in dövüldüğünü, bir hastane ile bir okulun da hedef olduğu bilgisini paylaştı. Muhalif kaynaklar, Suriye ordusunun Hama’nın kuzey kırsalından İdlib vilayetini kuşatmaya başladığını, bölgeye zırhlı tugaylardan birlikler kaydırıldığını, söz konusu hatta konuşlu güç sayısının Suriye Ordusu ve rejime destek veren İran ve Filistinli Şii milislerle birlikte 20 bine yaklaştığını öne sürdü.

TÜRK GÖZLEM NOKTALARI

İdlib güneyinde saldırıların yoğunlaştığı alan içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 ve 11 numaralı Zaviye ve İştebrak gözlem kuleleri bulunuyor. Söz konusu bölgenin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınında da 2 numaralı Zeytinlik gözlem noktası var. Güvenlik kaynakları, TSK gözlem kuleleri koordinatlarının Rusya tarafından bilindiğini, bu nedenle kulelerin hedef alınmasının söz konusu olmadığını bildirdi. TSK’nın her türlü güvenlik önlemini aldığını, güneyde nadiren yapılan devriyelerin de geçici durdurulduğu öğrenildi.

BM: 140 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU

SURİYE ve rejim güçleri, Soçi mutabakatının yapıldığı eylül ayından bu yana çatışmasızlık bölgesi olan İdlib’in güneyine en şiddetli saldırıları gerçekleştirirken Birleşmiş Milletler de şubat ayından beri Suriye’nin kuzeybatısında 140 bin kişinin yerinden yurdundan olduğunu açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi OCHA’dan yapılan açıklamada, sadece 1-28 Nisan tarihleri arasında 32 bin 500’den fazla kişinin Halep, İdlib ve Hama vilayetlerinde başka yerlere göç etmek zorunda kaldığı belirtildi. Muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de en az 3 milyon kişi yaşıyor. İdlib’in güneyinde eşyalarını kamyonlara yükleyen siviller, daha güvenli olan kuzeye, Türkiye sınırına doğru hareket ediyor. ABD, salı günü Rusya’ya taahhütlerine sadık kalmaya ve İdlib’de tansiyonu düşürmeye çağırmıştı.

BİLGİ NOTU: Cumartesi günü Çin’de konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, “Şu aşamada olmasa bile operasyon ihtimali de dışlanmamalı” demişti. Rusya yönetimi zaman zaman İdlib’deki terörist unsurların temizlenmesi gerektiğine dair vurgularıyla da dikkat çekiyor.