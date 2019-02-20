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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İddianame kabul edildi: Gel bakalım

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
İddianame kabul edildi: Gel bakalım

Türkiye kamuoyunu dehşete düşüren Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianameye göre Palu ailesinin büyük kızı maktule Meryem, Ahmet Tahnal ile evlenerek İstanbul’a yerleşti. İki çocuğu olan Meryem, 2006’da eşini terk ederek Kocaeli Körfez’deki ailesinin yanına geldi. Eşini İstanbul’a geri götürmek için geldiğinde çıkan kavgada baba Harun Palu av tüfeği ile damadı Tahnal’ı öldürdü ve cezaevine girdi. Bu durumu fırsat bilen ailenin diğer damadı Tuncer Ustael İstanbul’dan Kocaeli Körfez’e geldi. Kayınvalidesi, kayınbiraderleri ve baldızlarını öldürülen Ahmet Tahnal’ın yakınlarının kendilerini öldüreceklerini söyleyerek korkuttu. Evlerine büyü yapıldığını söyleyerek kayınvalidesi Hava Palu aracılığı ile kayınpederine ait 4 katlı bir binayı ve İstanbul’daki bir daireyi üzerine devraldı. Savcıya göre ‘sadist ve hesapçı bir kişiliğe sahip olan şüpheli’ baldızı Meryem’i öldürmeyi tasarladı. Sonra da Meryem’in kocasından dolayı aldığı ölüm aylığını çekebilmesi için maktuleye annesi Hava adına noterden vekâletname verdirdi.

ÖLDÜRMEDEN KREDİ ÇEKTİRDİ

Meryem’i, Tahnal ailesine bulundukları yer hakkında bilgi vermekle suçlayarak sürekli dövdü. Bazen de ağaca bağlayıp aç susuz bıraktı. 20 Aralık 2008’de de Meryem’i defalarca tekmeleyerek ‘canavarca bir hisle’ öldürdü. Öldürdükten sonra cep telefonunu ve banka kartını çaldı. Sonrasında kayınbiraderi İsa’ya şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak için Meryem’in eşinin akrabaları tarafından kaçırılmış olabileceği şeklinde bir şikâyet başvurusu yaptırdı. Ayrıca Meryem’i öldürmeden kısa süre önce de 8 bin 500 lira ihtiyaç kredisi aldırdı.

Ustael için ‘tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Meryem Tahnal’ın annesi Hava Palu, kardeşleri İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael’in de “kardeşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle,eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım eden sıfatı ile iştirak” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın ilk duruşması 8 Nisan’da görülecek.

Palu ailesi gözaltına alındı! 'Bizim suçumuz yok, kimseyi gömmedikSağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Tuncer Ustael eşi Emine Ustael, ‘Biz hiç kimseyi gömmedik’ dedi.Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili bir televizyon programında, Meryem Tanhal ve Kızı Melike Tanhal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiasıyla arama çalışmaları başlatılmıştı. Cinayetle ilgili ise bugün Palu ailesine yönelik operasyon düzenlendi. Polis, Palu ailesinin evinde arama yaparak, 5 kişiyi gözaltına aldı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o sırada İstanbul'da katıldığı televizyon programında Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael'i canlı yayında gözaltına aldı. Kasten adam öldürmek suçundan gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael sağlık kontrolleri için Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane çıkışında Emine Ustael cinayetle ilgili olarak " Bilmiyoruz. Ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik" dedi.
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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