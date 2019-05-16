İcra müdürünün kadını dövme anı kamerada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİcra müdürünün kadını dövme anı kamerada
GeriGündem İcra müdürünün kadını dövme anı kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)
16.05.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

İcra müdürünün kadını dövme anı kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde boşanma davası sürerken, velayeti kendisine verilen kızını icra yoluyla eşinden almak için adliyeye giden E.G. (34) ile İcra Müdürü M.D. arasında kavga çıktı. M.D.'nin kendisine küfrettiğini öne sürdüğü E.G.'yi yaka paça dışarı atması, güvenlik kamerasına yansıdı. Karşılıklı şikayet üzerine açılan davada İcra Müdürü M.D. 'basit yaralama' suçundan 1350 TL, E.G. ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 10 bin 620 TL para cezasına çarptırıldı.

6
  • İcra müdürünün kadını dövme anı kamerada
  • İcra müdürünün kadını dövme anı kamerada
  • İcra müdürünün kadını dövme anı kamerada
  • İcra müdürünün kadını dövme anı kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 4 Temmuz 2018'de Doğubayazıt Adliyesi’nde meydana geldi. E.G. 11 yıllık evliliğin ardından geçen yıl eşi İ.G.'ye boşanma davası açtı. Dava sürerken, çiftin kızları M.G. (11), S.D. (10) ve oğulları R.G.'nin (7) geçici velayeti anneye verildi.

İcra müdürünün kadını dövme anı kamerada


Eşi, kızı M.G.'yi alıp İstanbul'a götürünce E.G., çocuğunu icra yoluyla almak için adliyedeki İcra Müdürlüğü'ne gitti. Burada, İcra Müdürü M.D. ile E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.D. kadını yaka paça dışarı çıkardı, boğazından tutup yere attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olayın ardından M.D. ile E.G. karşılıklı olarak şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından Doğubayazıt 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sonunda İcra Müdürü M.D. 'basit yaralama' suçundan 1350 TL para cezasına çarptırıldı, 'hakaret' suçundan ise beraat etti.

Mahkeme, E.G.'nin ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 10 bin 620 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Her iki sanık için hükmün açıklanması ertelendi.

Müdürün, çocuklarının gözü önünde kendisini dövdüğünü belirten E.G., şöyle konuştu:

"Çocuğumun velayetini almak üzere sabah saatlerinde İcra Müdürlüğü'ne gittim. Bir süre müdürün gelmesini bekledim. İçeri girerek elimdeki evrakları kendisine verdim.

İki çocuğum da yanımdaydı. Müdür M.D.'ye velayeti bende olan büyük kızımın babasının yanında olduğunu, mahkeme tarafından kızımı almak için İcra Müdürlüğü'ne yönlendirildiğimi söyledim. Müdür benimle dalga geçti. Ben de tepki gösterince tartışma çıktı. Müdür ayağa kalkıp çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkıp, kafamı koltuk altına alıp dirseğiyle vurmaya başladı.

Bir süre boğuştuk, çocuklarımın bağırması üzerine daha sonra müdür kapıyı açtı ve beni koridorda polislerin üzerine attı. Beni döven, çocuklarımı da döver diyerek o anki refleksle birlikte ben de tekme attım.

Yetkililere sesleniyorum; 'şiddet yok, kadınlar dövülmesin' diyorsunuz. İstanbul'a gidip çocuğumu alamıyorum, can güvenliğim yok. Kızıma kavuşmak istiyorum, bana yardımcı olunsun" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Kadıköy'de korkunç olay! Kucağındaki bebeği bırakmıştı

Cinayetin bahanesini nota yazdı: Surat yapıyordu!

İşte yeni askerlik

‘Drift’ terörü: 7 öğrenci yaralı! 'Kızlara hava atmak için...'