İçişleri Bakanlığı: 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü hayatını kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanlığı: 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü hayatını kaybetti
GeriGündem İçişleri Bakanlığı: 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
31.03.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İçişleri Bakanlığı: 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız da seçim günü olmak üzere 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.'' denildi

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama metni şu şekildedir:

''2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tüm vatandaşlarımızın özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirler planlanmış ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerimiz güncellenmektedir.

 

Bu sabah itibarıyla Bakanlık merkezindeki Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi Sayın Bakanımız Süleyman Soylu başkanlığında, illerimizdeki seçim koordinasyon merkezleri ise ilgili valilerimizin nezaretinde 24 saat esasına dayanan çalışma planına geçmiştir. Sahada meydana gelen olayları anlık olarak izlemektedir.

Bu süreç, oy sandıkları İl Seçim Kurulları'na teslim edilip, sayımlar tamamlana kadar kesintisiz bir şekilde devam edecektir.

 

Saat 15.00 itibarıyla Bakanlığımıza illerimizden 310 seçim olayı bilgisi ulaşmıştır. Bu olayların 62'si 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a Muhalefet, 51'i oy pusulaların fotoğraflarını çekme, 35'i tehdit ve hakaret, 62'si kasten yaralama ve darp, 15'i oy verme düzenini bozma, 11'i seçim evrak ve malzemeleri üzerindeki suçlar, 20'si izinsiz silah taşıma ve 54'ü diğer suçlar olmak üzere toplam 310 olay meydana gelmiştir.

 

Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir. 2014 Mahalli İdare Genel Seçimlerinde 5 kişi seçim öncesi, 12 kişi seçim günü olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Beni ciddi manada üzdü. Böyle bir olayın olmaması gerekirdi'

Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan açıklama

'Cumhur İttifakı'na oy verdim'

Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' dedi ve oyunu kullandı