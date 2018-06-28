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    Soylu'dan Valilere talimat: CHP il başkanlarını şehit cenazelerine almayın

    Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
    28.06.2018 - 13:19 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ’ CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit.' dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Soylu, Doğubeyazıt’ta Mevlit Bengi’nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu katledilen Bengi’nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak " Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu’da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" diye yanıtladı.

    Soylu: "Buldan'ın söylediklerinde eksik vardır, fazla yoktur"
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    "SANDIKTA BERABERLERSE CENAZEDE DE OLACAKLAR" 

    Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili " Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ’ CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştu

    Etiketler: son dakika , haberler
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