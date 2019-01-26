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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.01.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhtar uyarısı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhtar uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle muhtar adayları arasında seçim kavgaları yaşandığını vurgulayarak, "Seçim dönemi başladı şu ana kadar 65 olay meydana geldi bunun 35’i muhtarlar adaylarıydı" dedi. Bakan Solu il ve ilçe yöneticilerine muhtar adaylarının bir araya getirilerek centilmenlik tavsiyesinde bulunmalarını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen 'Marmara Bölgesi Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, özellikle muhtar adayları arasında seçim kavgalarına dikkat çekerek, "Seçim dönemi başladı şu ana kadar 65 olay meydana geldi bunun 35’i muhtar adaylarıydı. Sayın valilerimizden, emniyet müdürlerimizden, jandarma komutanlarımızdan bir istirhamımız var. Anlaşılıyor ki bu seçim döneminde geçen dönemlere nazara muhtarlık seçimlerinde biraz daha vaka çıkacak. Bunu yönetmek de bizim işimiz. Her vakanın sonucunda uğraşacağına hiç olmazsa başında tedbir alın" diye konuştu.

İl ve ilçe yöneticilerinden rica da bulunan Soylu, "Muhtar adaylarımızı toplayıp onlara seçim dönemi içerisinde centilmenliği öneren, demokratik rekabetin aslında ülkemiz için zenginlik olduğunu, doğrudan demokrasinin en temel unsurunun muhtarlık müessesesi olduğunu, buna halel getirebilecek hiçbir adım atılmaması gerektiğini, buradaki centilmenliğin Türkiye’nin demokrasisine de katkısının bulunacağını ifade edin. Birbirini tehdit edenler, şiddet uygulayanlar, çoluk çocuğuna göz dağı verenler. Bunların hiçbirisi muhtarlık müessesine halel getirmeye değmez. Seçimi kazandın kaybettin. Önümüzde muhakkak ki daha seçimler vardır. Eğer gayri kanuni bir şiddet, tehdit gibi meseleyle ilgilenilirse bu konuda İçişleri Bakanlığı da hukukun gereği adına adımını atmakla mükellef olur” ifadelerini kullandı.

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