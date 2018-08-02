ABD'nin hedefindeki bakanlardan tokat gibi cevaplar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin kendisine yönelik yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada "ABD'de bir malımız var Fetö. Onu da orada bırakmayız, alacağız." dedi. ABD'nin hedefindeki diğer isim Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "ABD'de bir malımız var FETÖ, onu orada bırakmayız, alacağız." dedi.
ADALET BAKANI: BU TOPRAKLARDA ÖLMEK DIŞINDA BİR DÜŞÜM OLMADI
Dün gece Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de kararla ilgili "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." demişti.
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