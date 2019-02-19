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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleriİçişleri Bakanı Soylu, Azeri mevkidaşıyla görüştü
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İHA
19.02.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu, Azeri mevkidaşıyla görüştü 

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İçişleri Bakanı Soylu, Azeri mevkidaşıyla görüştü 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azeri mevkidaşı Ramil Usubov ile bir araya geldi. 

Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov’la bir araya geldi. Şişli’de bulunan bir otelde gerçekleşen süre 25 dakika sürdü.

İkili görüşme sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azeri mevki'idaşına Türkiye'nin her zaman yanında yer aldığı için teşekkür etti.

İki ülkenin başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda birlikte çalıştığını vurgulayan Soylu, "Önümüzdeki dönemde de tecrübe paylaşımlarının artırılmasını ve daha kapsamlı bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz. Bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerinin ilk hedefi Türkiye'dir. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. Türkiye'nin başarıyla tamamladığı Fırat Kalkanı operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadelenin kararlılığını ortaya koymaktadır. Terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi uluslararası destekten yoksun bırakıldığı zaman mümkün olabilecektir. Bu örgütlerin Azerbaycan'daki eylem ve etkinliklere karşı kararlı bir tavır gösterdiğinizi biliyoruz ve bu durumdan memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği ve bilgi paylaşımının önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz FETÖ tarafından bir darbe girişimine maruz kalmıştır.

Başta Cumhurbaşkanının kararlı bir tutumu sonrasında milletimiz tek vücut bu darbe girişimini başarısızlığa uğratmıştır. Göç meselesi ülkeler arasında önemli bir iş birliği alanıdır. Bu kapsamda Azerbaycan'da gerçekleşen son ziyarette bakan yardımcılarımız bir araya gelerek önemli adımlar atmışlardır. Ülkelerimiz arasında mevcut iş birliğini korumak, daha da güçlendirmek için üzerimize düşen her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Konferansa katılımızın için teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu. 

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