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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 19:44, Son Güncelleme:

İbrahim Kalın'dan yeni askerlik sistemi açıklaması | Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

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İbrahim Kalın'dan yeni askerlik sistemi açıklaması | Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

TSK kapsamında silah altına alınacak askerleri ilgilendiren, tek tip askerlik sistemi olarak da bilinen yeni askerlik sistemi yakın zamanda yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni askerlik sistemi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, asker adayı gençler de tek tip askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğini sorgulamaya başladı. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, merak edilenler...

Milli Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile yeni askerlik sisteminin detayları ve yürülüğe gireceği zaman da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açıklama ile yeni askerlik sistemine ilişkin detayları anlattı. Bu açıklama ile asker adayları da tek tip askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğini sorgulamaya başladı. İşte, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları ve tek tip askerlik sistemi ile ilgili bazı bilgiler.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yeni askerlik sisteminin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili şu detaylara yer verdi;

Askerlik sistemiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından taslak hazırlandı. Bu Meclis'e sevkedilecek. Orada da çalışıldıktan sonra kanun haline gelecek.

Öte yandan TBMM, 16 Nisan Salı günü mesaisine başladı. Meclis'in tek tip askerlik düzenlemesini öncelikli gündem maddesi olarak ele alması bekleniyor. AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulması beklenen yasa teklifi ile bedelli askerliğin süreli hale gelmesi planlanıyor. Yeni askerlik sistemi tasarısının önümüzdeki günlerce TBMM'de olması öngörülüyor.

TEK TİP ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu detayları verdi;

“Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) etkinliğine, caydırıcılığına ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Kalıcı ve öngörülebilir bir sistem olmasına gayret gösterdik. Her sene bazı hallerde gençlerimizin, anne babaların ‘Ne olacak, yarın ne çıkacak’ endişesine kapılmadan; gençlerimiz eğitimini, öğrenimini, meslek hayatını sürdürsün, mesleki planlamalarını yapsınlar, anne babalar çocuklarının geleceğiyle ilgili planlamasını yapabilsin şeklinde bir noktaya gitmeye çalıştık.

Bir yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde; her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak. Bir: Bedelli askerliğe ayrılacaklar. İki: Yükümlü erbaş ve erler. Üç: Yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.”

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ BEDELLİ ÜCRETİ

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Yurt dışında bulunanlar için 2 bin Euro olan dövizli askerlik ücreti ise 5 bin 113 Euro olacak.

1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.

TEMEL EĞİTİM SİSTEMİ 1 AY OLACAK

Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar.

6 AY SONUNDA İSTEYENE SÖZLEŞME

Bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere ‘Kalmak ister misiniz?’ diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak. Bu maaşlı olacak. Gencimiz aynı görevde devam edecek fakat maaşlı olacak. Bu maaşlı süre, 6 ay bittikten sonra oradaki komutanların değerlendirmelerinde bu arkadaşımız, başarılı bulunduğu takdirde sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek.

Lisans ve lisansüstü eğitimi görenler yedek subay olabilecek. İki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklar. Lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.

İSTEYEN SUBAY OLABİLECEK Mİ?

İsteyenlere subay ve astsubay olma imkânı tanıyarak, tesadüfi değil, göre göre, anlayarak, içine sindirerek ve de sistem onu tanıyarak, subay, astsubay ve uzman kitlesinin oluşturulmasına katkı vereceğiz. Anlatmaya çalıştığım hususların tamamını Milli Savunma Bakanlığı web sayfasına koyacağız. Sorular olursa tweet’lerle cevap vermeye gayret edeceğiz.

 

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