İbrahim Kalın’dan Netanyahu’ya tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsrail başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ,”Bu açıklama Netanyahu’nun işgali meşrulaştırmaya çalışmasının bir diğer örneği. Yeniden seçilirse bu demokrasinin zaferi mi olacak, işgalin mi” ifadelerini kullandı.
İsrail başbakanı Netanyahu skandal bir açıklama yaparak Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri, seçim sonrasında İsrail'e dahil edeceğini duyurmuştu.
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