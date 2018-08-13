İbrahim Kalın: Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ekonomik gelişmelerle ilgili mesajlar paylaştı.
İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır.
Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin.
Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.
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