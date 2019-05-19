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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
19.05.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan haberlere, yönelik açıklama yaptı.

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayıştay raporu, İBB'ye ait 20 bin metrekarelik lojmanların yandaş şirketler tarafından bedelsiz olarak kullanıldığını ortaya çıkardı” yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Maksadı çok belli olan haberler, çarpıtma ve iftiradan ibarettir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından haberde geçen firmalara lojman, yer tahsisi yapılması söz konusu değildir.

Kamu hizmetlerinin ve belediye hizmetlerinin yerine getirilmesi için o tarihte kamu iktisadi teşekkülü olan TEDAŞ’a trafo merkezi yapılması için belirli süreli yer tahsisleri yapılmıştır. Tahsis işlemleri, İBB Meclisi tarafından alınan kararlara dayanmaktadır.

Habere konu lojman ve taşınmazlar ise İETT Genel müdürlüğü ile Kamu İktisadı Teşekkülü olan TEDAŞ arasında mülkiyet ihtilafı bulunan taşınmazlardır. 2705 sayılı kanun uyarınca İstanbul elektrik dağıtım yetkisi TEDAŞ’a devir edildiğinden elektrik hizmetinde kullanılan taşınmazların bir kısmı da TEDAŞ'a devredilmiştir. Habere konu lojman ve taşımazlar da tapuda İETT adına kayıtlı olup, kanunla TEDAŞ'a devredilen taşınmazlardır. Mülkiyeti ihtilaflı taşınmazlar için açılmış davalarda mülkiyet durumu mahkemece belirlenecektir.

Mülkiyeti İBB ve İETT’ye ait olup özel şirketlere kullandırılmış herhangi bir taşınmaz bulunmamaktadır. Bu süreçte kurumumuzu yıpratma amaçlı yapılan kasıtlı haber ve sosyal medya paylaşımları karşısında hukuk zemininde tüm haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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