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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/İSTANBUL
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İBB’den bayram müjdesi: 22 yıllık yasak kaldırıldı

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İBB’den bayram müjdesi: 22 yıllık yasak kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 22 yıllık yasağı kaldırarak yolcu taşıyan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı minibüs ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmesine izin verdi.

Geçmişte ceza yiyen araçlara TBMM’den çıkarılan yasayla af gelmişti. Bu kararın ardından, dün de İBB Başkanlığı Genel Sekreter Hayri Baraçlı Başkanlığı’nda toplanan UKOME Boğaz köprülerini kullanan araç sınıflarının revize edilmesi teklifini değerlendirdi. Toplantıda alınan karara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 1. sınıf araçlar ile yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan Panelvan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar, turizm, personel ve okul için kullanılan tüm servis araçları, toplu taşıma araçları, N1 sınıfı acil yardım ambulansı ve acil sağlık araçları geçebilecek. Azami yüklü ağırlığı 0,75 tonu geçmeyen hafif römorklu araçlar hariç, sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle bitişik olan kamyonetler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanabilecek.

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