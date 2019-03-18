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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.03.2019 - 21:39, Son Güncelleme:

İBB’den Arnavutköy’deki fabrika yangını açıklaması

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İBB’den Arnavutköy’deki fabrika yangını açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)’nin, sabah saatlerinde başlayan Arnavutköy’deki fabrika yangınına ilişkin açıklamasında, yangın sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 10 bin metrekarelik fabrikanın 7 bin metrekarelik bölümünde yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ve 3 bin metrekarelik alanda devam eden yangının kontrol altına alınıp söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirildi.

Açıklamada, "Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi, Şimşir Sokak’taki 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu AKKİM Yapı Kimyasalları Fabrikası’nda sabah saatlerinde yangın meydana gelmiştir. Saat 09.33’de alınan ihbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy’den 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etmiştir." hatırlatması yapıldı.

İBB’den Arnavutköy’deki fabrika yangını açıklaması



Türkiye’nin en büyük yapı kimyasal maddelerini üreten ve üretim kapasitesi oldukça büyük bir fabrika olduğundan söz edilen açıklamada, "Bu nedenle içerisinde; yüklü miktarda LPG tankları, solvent ve bin 200 ton hammadde, poliüretan köpük, akrilik mastik, metal kutuların içinde yer alan itici gaz olarak kullanılan LPG ve hekzan gazı barındırmaktadır. Fabrikada içerisinde yüksek seviyede yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunmasından ve bu patlayıcı maddelerin, yangın esnasında sürekli patlaması ve çevreye saçılması nedeniyle yangına can güvenliği açısından fabrika dışından müdahale edilmiştir. İBB İtfaiyesi tüm teknolojik imkânları kullanarak yangına müdahale etmiştir. Yangının çevre binalara sirayet etme riski öncelikli çalışmalarla önlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İBB’den Arnavutköy’deki fabrika yangını açıklaması



Açıklama şöyle devam etti:

İstanbul İtfaiyesi yangın müdahale robotu, köpük su kuleleri ve çok fonksiyonlu robotik (uzaktan kumandalı) müdahale araçlarıyla, can güvenliğini tehdit eden kısımlarda ’Akıllı, Teknolojik ve Modern İtfaiye Araçları’ ile müdahalede bulunulmuştur. Ayrıca yangının başlangıç noktası alt katlar olduğundan, katlar arasında meydana gelmesi ve patlamaların da oluşması nedeniyle havadan müdahale yapılamamıştır. Yangın sonucu sadece 1 kişi hafif yaralanmıştır. An itibariyle 10 bin metrekarelik fabrikanın yaklaşık 7 bin metrekaresindeki yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Fabrikanın 3 bin metrekaresinde devam eden yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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