İBB zabıta mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB zabıta mülakat sonuçları, sözlü mülakat aşamasını tamamlayan birçok vatandaşın internet üzerinden araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam edeceği 500 zabıtadan birisi olmak isteyen vatandaşlar, İBB zabıta mülakat sonuçları sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Peki, zabıta mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İBB zabıta mülakat sonuçları, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Sözlü mülakat aşamasını tamamlayan vatandaşların araştırdığı sonuçlar, İBB'nin duyurusunun ardından kontrol edilebilecek.
500 kişiyi bünyesinde istihdam etmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağustos ayında kabul ettiği başvuruların ardından değerlendirme aşamasına geçmişti.
1 Ekim tarihine kadar devam eden sözlü sınavlarda adaylara, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorular yöneltildi. 100 üzerinden değerlendirilen sözlü sınavda, 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek.
İBB 500 zabıta alımı sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili kurumdan herhangi bir açıklama yapılmazken, sonuçların bu günlerde açıklanması bekleniyor.
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