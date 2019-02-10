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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.02.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

İBB tanzim satış noktaları nerede?

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İBB tanzim satış noktaları nerede?

İBB tanzim satış noktalarının nerede olduğu birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçiriliyor. İşte satış yapılacak o noktalar.

İBB tanzim satış noktalarıyla ilgili araştırmalar yapılmaya başladı. Düşük fiyatla sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar, İBB tarafından hayata geçirilen tanzim satış noktalarını merak ediyor. İşte satış yapılacak o noktalar.

İşte o satış noktaları:

SEBZE SATIŞ MEYDANLARI;

1

KAĞITHANE MEYDANI

26

ÜMRANİYE MEYDANI

2

MECİDİYEKÖY MEYDANI

27

ESENLER MEYDANI

3

AVCILAR MEYDANI

28

ESENYURT MEYDANI

4

KADIKÖY MEYDANI

29

ÇEKMEKÖY MEYDANI

5

BAKIRKÖY MEYDANI

30

K.ÇEKMECE MEYDANI

6

AKSARAY MEYDANI

31

ZEYTİNBURNU MEYDANI

7

EMİNÖNÜ MEYDANI

32

BAHÇEŞEHİR 1.KISIM

8

TAKSİM MEYDANI

33

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI

9

KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI

34

BÜYÜKÇEKMECE

10

BEYLİKDÜZÜ MEYDANI

35

EYÜPSULTAN MEYDAN

11

BAYRAMPAŞA MEYDANI

36

ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ

12

BAĞCILAR MEYDANI

37

BEYKOZ KAVACIK MEYDAN

13

GÜNGÖREN MEYDANI

38

ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE

14

SULTANBEYLİ MEYDANI

39

FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN

15

SULTANGAZİ MEYDANI

40

BOSTANCI LUNAPARK

16

GOP MEYDANI

41

PENDİK SAHİL MEYDAN

17

SARIYER MEYDANI

42

HALKALI MEYDAN

18

BEŞİKTAŞ MEYDANI

43

ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK

19

ÜSKÜDAR MEYDANI

44

ATAŞEHİR MEYDAN

20

ŞİRİNEVLER MEYDANI

45

İSTİNYE İSPARK

21

KARTAL MEYDANI

46

ZEYTİNBURNU AVM

22

MALTEPE MEYDANI

47

ALİBEYKÖY SİLAHTAR

23

PENDİK MEYDANI

48

HALİÇ

24

TUZLA MEYDANI

49

BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ

25

SANCAKTEPE MEYDANI

50

ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

SATILACAK SEBZELER: Domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan, patates

NOT: Meydanlar çok büyük olduğundan 34 ilçede 50 ayrı noktada büyük çadırlar konuşlandırılacaktır. Geri kalan 5 ilçede (Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri, Çatala) üreticilik yapıldığından dolayı buralarda satış olmayacaktır.

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