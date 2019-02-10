İBB tanzim satış noktaları nerede?
İBB tanzim satış noktalarının nerede olduğu birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başlayan konular arasında yer almaya başladı. Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası hayata geçiriliyor. İşte satış yapılacak o noktalar.
İBB tanzim satış noktalarıyla ilgili araştırmalar yapılmaya başladı. Düşük fiyatla sebze ve meyve almak isteyen vatandaşlar, İBB tarafından hayata geçirilen tanzim satış noktalarını merak ediyor. İşte satış yapılacak o noktalar.
İşte o satış noktaları:
SEBZE SATIŞ MEYDANLARI;
1
KAĞITHANE MEYDANI
26
ÜMRANİYE MEYDANI
2
MECİDİYEKÖY MEYDANI
27
ESENLER MEYDANI
3
AVCILAR MEYDANI
28
ESENYURT MEYDANI
4
KADIKÖY MEYDANI
29
ÇEKMEKÖY MEYDANI
5
BAKIRKÖY MEYDANI
30
K.ÇEKMECE MEYDANI
6
AKSARAY MEYDANI
31
ZEYTİNBURNU MEYDANI
7
EMİNÖNÜ MEYDANI
32
BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
8
TAKSİM MEYDANI
33
BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
9
KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
34
BÜYÜKÇEKMECE
10
BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
35
EYÜPSULTAN MEYDAN
11
BAYRAMPAŞA MEYDANI
36
ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
12
BAĞCILAR MEYDANI
37
BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
13
GÜNGÖREN MEYDANI
38
ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
14
SULTANBEYLİ MEYDANI
39
FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
15
SULTANGAZİ MEYDANI
40
BOSTANCI LUNAPARK
16
GOP MEYDANI
41
PENDİK SAHİL MEYDAN
17
SARIYER MEYDANI
42
HALKALI MEYDAN
18
BEŞİKTAŞ MEYDANI
43
ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
19
ÜSKÜDAR MEYDANI
44
ATAŞEHİR MEYDAN
20
ŞİRİNEVLER MEYDANI
45
İSTİNYE İSPARK
21
KARTAL MEYDANI
46
ZEYTİNBURNU AVM
22
MALTEPE MEYDANI
47
ALİBEYKÖY SİLAHTAR
23
PENDİK MEYDANI
48
HALİÇ
24
TUZLA MEYDANI
49
BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
25
SANCAKTEPE MEYDANI
50
ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
SATILACAK SEBZELER: Domates, biber, patlıcan, salatalık, ıspanak, soğan, patates
NOT: Meydanlar çok büyük olduğundan 34 ilçede 50 ayrı noktada büyük çadırlar konuşlandırılacaktır. Geri kalan 5 ilçede (Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri, Çatala) üreticilik yapıldığından dolayı buralarda satış olmayacaktır.
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