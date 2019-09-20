İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılacak? İBB yeni sezon için tarih verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda (ŞT) yeni sezon oyunlarının ne zaman başlayacağı, pek çok tiyatrosever tarafından merakla araştırılıyor. Öte yandan Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon repertuvarı da açıklandı. Peki, İBB Şehir Tiyatroları'nda yeni sezon ne zaman açılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın (ŞT) 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan basın toplantısında, yeni sezon çalışmalarının detayları da paylaşıldı. İşte, İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon açılış tarihine ilişkin ayrıntılar...
Şehir Tiyatroları'nın 2 Ekim'de başlayacak yeni sezon repertuvarında "Ay Carmela", "Biraz Gelir misiniz?", "Mine", "Gece Kulübü", "Yaygara 70", "Deli İbrahim", "Tatar Ramazan", "Bir Ziyaret", "Ramses 2", "Çın Sabahta" ve "İki Efendinin Uşağı" oyunlarıyla çocuk oyunlarından "Peri Kızı Müzikali", "Rüya" ve "Yaşayan Sayfalar" oyunları yer alacak.
Ekim ayında ise "İki Efendinin Uşağı", "Ay Carmela", "Vahşi Batı", "Karıncalar-Bir Savaş Vardı", "Amanvermez Avni", "Söz Veriyorum", "Macbeth", "Bizim Aile", "Şahane Züğürtler", "Saadet Hanım", "Tatlı Kaçık", "On İki Öfkeli Adam", "Kahvede Şenlik Var", "Hayal-i Temsil", "Uzlaşma", "Ocak'ta Bahar", "Can Yeleği", "Ben Çağırmadım", "Hisse-i Şayia", "Matruşka", "Geç Kalanlar", "Komik-i Şehir Naşit Bey", "Hastalık Hastası", "Nora-Bir Bebek Evi" ve "Felatun Bey Rakım Efendi" ve "Son" oyunları sahnelenecek.
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