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    İBB Başkanı, "millet bahçesi" hakkında konuştu

    İHA
    25.05.2018 - 18:13 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbullu olarak seçim beyannamesinde sadece İstanbul’a değil Türkiye’ye millet bahçeleri projesi başlatıldı. Atatürk Havalimanını millet bahçesi olarak ayrılması bizi ve İstanbullulara hepimizi mutlu etti” dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Başkan Mevlüt Uysal belediye binası önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada özel bir gündemin olmadığını söyleyen Başkan Uysal, Atatürk Havalimanına yapılacak millet bahçesinin İstanbulluları mutlu ettiğini söyledi.

    “Atatürk Havalimanının millet bahçesi yapılması İstanbulluları mutlu etti”
    Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Uysal, “Cuma namazını Süleymaniye camisinde beraber kıldık namaz sonrası belediyemize ziyarete geldi. Özel bir gündem yok. Eski günlerini hatırladı. Dostlarıyla karşılaştı onlarla görüştü. Özel bir gündem yok. Cumhurbaşkanımızın belediyemize bize yeni dönemde hedef göstermeyi konuştuk. Makamda burada belediyede çalışan eski tanıdığı arkadaşlarla görüştü sohbet etti. Biz kendisini müteşekkiriz. İstanbullu olarak seçim beyannamesinde sadece İstanbul’a değil Türkiye’ye millet bahçeleri projesi başlatıldı. Atatürk Havalimanını millet bahçesi olarak ayrılması bizi ve İstanbullulara hepimizi mutlu etti. Daha önceden bizlerden bilgileri istenmişti. Bizler bilgileri göndermiştik. Düşüncelerimizi söylemiştik. İstanbul’un diğer yerlerindeki parkları da söylemiştik. İstanbul’un diğer yerlerinde nerelerde park yapılabilir onları da söylemiştik. İnşallah İstanbul’da millet bahçeleri oluşacak” dedi.

    Etiketler: İBB , gündem
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