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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.09.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan torpil açıklaması

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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan torpil açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işe alımda torpil iddialarına ilişkin, "Partimizin içinde içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası, ilk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil." dedi. 

Başkan İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB Ulaştırma Komiseri Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ile Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine katıldı. 

İBB Bando Takımı eşliğinde Kadıköy Şaşkınbakkal'dan başlayan yürüyüş, Göztepe Parkı'nda sona erdi. Etkinlik alanında vatandaşlara tişört ve bayrak dağıtıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde "Birlikte Yürüyelim" yazılı Türkçe ve İngilizce pankart taşıdı.

Yürüyüş sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Medya A.Ş'ye yapılan başvurularıyla ilgili soruya, "Şu ana kadar 6 bine yakın başvuru oldu. 5 bin 900 küsurdu en son. Aralarından 13 arkadaşı göreve davet edeceğiz." yanıtını verdi. 

İBB'ye işe alım konusunda çok sıkı bir denetim yapıldığını kaydeden İmamoğlu, analiz ederek işe uygun insanları tercih etmeye çalışacaklarını ifade etti. İşe alım konusunda ilk duyuruları olduğunu belirten İmamoğlu, böyle devam edeceklerini söyledi. 

İştiraklerden işçi çıkarılma konusuyla ilgili İmamoğlu, "İşten çıkarmayla ilgili 3 aşamalı süreç yönetildi. Sadece Medya A.Ş'de değil, diğer iştiraklerimizde de bu uygulamaları yaptık. O bakımdan şu anda da ihtiyacımız olan başvurular var. İhtiyacımız olan insanları alacağız. İhtiyaç tespiti yapıldı, analizler yapılacak. Şu anda bizim insan kaynakları portalımız açıldı." ifadelerini kullandı.

İşe alımda "torpil yapıldığı" iddiasıyla ilgili soruya ise İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Parti içinde bir yazışmayı gördüm. Açıkçası, ilk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Böyle bir metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır. Bizim için tabii ki referans yazabilir tabii ki herkes referans yazabilir, CHP'de görev alan insanları da yazabilirler, bir belediye başkanını da yazabilirler. Herhangi bir insanı da yazabilir, çünkü günün sonunda referanslar sorgulanacak. Bizim için bir ayrıcalığı yoktur, bunu beyan ettik. Yanlış bir yazışmadır. İnşallah hızlıca düzeltirler. Yazan arkadaşımızın bir hatası olsa gerek. İnşallah bunu düzeltirler diye düşünüyorum."

İstihdam Ofisleri

Kent genelinde 10 İstihdam Ofisi açmayı planladıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, "Tabii, Kartal'da çok hızlı bir hazırlığımız var, bölgesel istihdam ofisleriyle ilgili. Tüm İstanbul'da gereksinimin sayısı olarak 10 tane açmayı düşünüyoruz, artabilir de... Bu işler hepsi bir hazırlık, bir sistem devreye giriyor. 2-2,5 ay içerisinde bütün bunların olması elbette mümkün değil ama yakın zamanda Kartal'da açılacak, daha sonra diğer alanlarda devreye girecek." diye konuştu.

"3 bin kent bu aktivitenin aynısını yapıyor"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de  yürüyüş etkinliğinde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, "Aslında bir nevi kendi hayatımız için buradayız. Bu yükten, trafik, araba yükünden kurtulmak için buradayız. Bugün farklı yerlerde 3 bin kent bu aktivitenin aynısını yapıyor. Türkiye'den de 61 kent bunun içinde. Bu yıl iki farklı odağımız var, yürümek, güvenli şekilde yürümek. Ve aynı zamanda güvenli şekilde de bisiklete binmek. Bisiklete binmek için daha fazla alan açılabilirse hayatlarımız daha sağlıklı hale gelebilecek o yüzden 'Birlikte yürüyelim' diyoruz." ifadelerini kullandı.

AB Ulaştırma Komiseri Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ise şunları söyledi:

"İstanbul halkını kutluyoruz aslında bu güzel kentte daha iyi, daha sağlıklı, hızlı bir şekilde  hareket halinde olmanızı istiyoruz. İstanbul halkı her gün trafik sıkışıklığında 70 dakikasını harcıyor. O zamanı dostlarınızla ailenizle sevdiklerinizle harcamanız lazım, trafikte değil. Dünyanın her yerinde benzer sıkıntılar var ama İstanbul çok özel bir şehir. Birçok şehir var, tramvayın olduğu ya da bazı şehirde metronun, otobüsün olduğu. Ama İstanbul'da otobüsün, bisikletin ötesinde bazı şeyler de var. Hem bisiklete binebilir, hem tramvaya, vapura, metroya, fünikülere ve bütün diğer raylı sisteme binilebilir."

İstanbul Çocuk Maratonu etkinliği

Yürüyüş etkinliğinden sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Çocuk Maratonu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleştirildi.

Geçen yıl 10 binin üzerinde çocuğun katılımıyla düzenlenen ve "En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru"na sahip etkinlik, bu yıl "Hoşgeldin Şampiyon" ve "Katılmak Kazanmaktır" sloganlarıyla yapıldı.

0-15 yaş arası çocukların aileleriyle katıldığı etkinlikte, 0-3 yaş, 4-5 yaş ve 6-7 yaş grubu çocuklar, 300 metre mesafeli koşuyu anne ve babaları ile 8-9 yaş, 10-11 yaş, 12-13 yaş grubu çocuklar ise 900 metre mesafeli koşuyu kendi başlarına koşarak maraton heyecanı yaşadı. 14-15 yaş grubu çocuklar ise 1500 metre mesafede koştu.

Maraton bilinci ve spor kültürünü aşılamak amacıyla düzenlenen koşularda, katılan her çocuğa şampiyonluk madalyası ve sertifikası verildi.

Ayrıca, down sendromlu çocuklar da İstanbul Çocuk Maratonu'nda yer alarak madalya kazanmanın sevinci yaşadı.

Spor İstanbul Basın Müşaviri Şeyma Eraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 4. düzenlenen etkinliğe 10 bin 86 çocuğun katıldığını hatırlattı, bu yıl da 5. düzenlenen maratona 11 bin civarında çocuğun katılımını beklediklerini ifade etti.

Eraz, etkinliğe katılan 0-15 yaş arası çocukları "Hoşgeldin Şampiyon" sloganıyla karşıladıklarını belirterek, "Çünkü tüm çocukların şampiyon olduklarına inanıyoruz. Önemli olan kazanmak değil yarışmak aslında. Koşuyla birlikte aynı zamanda oyun alanları ve sahne etkinlikleri var. Çocukların sevdiği çizgi film karakterleri sahnede onlara gösteri yapıyor olacak. Akşam küçük konserlerimiz olacak. Hem aileleriyle keyifli geçirebilecekleri bir Pazar günü yaşayacaklar hem de eğlenecekler" diye konuştu.

2018 yılında 10 bin 86 çocuğun katılımıyla "En Çok Çocukla Dünya Koşma Rekoru" kıran etkinlik, 2017 yılında ise İstanbul Çocuk Maratonu ACE of M.I.C.E. tarafından "Yılın En İyi Çocuk Etkinliği" seçilmişti.

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