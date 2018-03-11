Hüseyin Başaran kimdir? İş adamı Hüseyin Başaran'ın hayatı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen Başaran Holding'e ait özel uçağın Tahran yakınlarında düşmesinin ardından, Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kim olduğu merak edilmeye başladı. İşte ünlü iş adamı Hüseyin Başaran hakkında detaylar..

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan, Başaran Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Hüseyin Başaran, evli ve iki çocuk babasıdır. Bir dönem Trabzonspor'da yöneticilikte yapan Hüseyin Başaran, Başaran Yatırım Holding'in üçüncü kuşak temsilcisi ve şu andaki yöneticisidir.

İlk kez 1930 yılında temelleri atılan Başaran Holding'te yaklaşık 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Hüseyin Başaran, gıdanın yanı sıra yatçılık, finans, inşaat, turizm, havacılık, çimento ve enerji başta olmak üzere birçok sektöre yatırım yapmaktadır.

Hüseyin Başaran özellikle, fıntık ihracatı ve turizm sektöründe yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmektedir.