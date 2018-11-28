Hürriyet’e saldırıya 25 beraat, 1 ceza
HÜRRİYET gazetesi binasına 2015 yılındaki saldırıyla ilgili davada mahkeme, 26 sanıktan 25’ine beraat verdi. Olay yerinde parmak izi çıkan Mesut Yeşilyurt ise ‘mala zarar verme’ suçundan 2 bin TL adli para cezasına, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal’den 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek davayı bitirdi.
Hürriyet gazetesinin Bağcılar’daki binasına 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde saldırı düzenleyerek camları ve kameraları kırıp binaya girmeye çalıştıkları iddiasıyla 26 kişi hakkında “nitelikli konut dokunulmazlığının ihlali” ve “mala zarar verme” suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
TEK CEZA DA ERTELENDİ
Bakırköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hâkim, 25 sanığın “suçu işledikleri sabit olmadığı” gerekçesiyle iki suçtan da beraatlarına karar verdi. Sanık Mesut Yeşilyurt’u “mala zarar verme” suçundan 2 bin TL adli para cezasına çarptıran hâkim, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldı. Sanığa “Geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal etme” suçundan 2 yıl hapis cezası veren hâkim, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve duruşmalardaki iyi halini lehine takdiri indirim nedeni kabul ederek, cezasını 1 yıl 8 aya indirdi. Hâkim, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Sanık Yeşilyurt’un olay yeri incelemelerinde parmak izi tespit edilmişti.
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