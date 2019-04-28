Hürriyet Kitap Sanat’a Kemal Sunal ödülü
VEFA Lisesi tarafından düzenlenen 14. Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu.
Vefa Lisesi öğrencilerinin oylarıyla verilen ödüllerde Hürriyet Kitap Sanat, ‘Yılın En İyi Kültür Sanat Gazetesi’ seçildi. Lisenin Nejat Ekrem Basmacı Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde Onur Ödülü, tiyatro sanatçısı Genco Erkal’a takdim edildi. Törende ‘En İyi Sinema Oyuncusu’ Timuçin Esen, ‘En İyi Tiyatro Oyuncusu’ Şebnem Bozoklu, ‘En İyi Dizi Oyuncusu’ Tolga Sarıtaş, ‘En İyi Ses Sanatçısı’ Kenan Doğulu, ‘Yılın Ressamı’ Bedri Baykam, ‘En İyi Tiyatro Oyuncusu’ Ferhan Şensoy, ‘En İyi Kültür Sanat Dergisi’ Kafa, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ Bergüzar Korel, ‘Yılın Spikeri’ CNN Türk Ana haber spikeri Buket Güler seçildi.
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