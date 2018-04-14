Hürriyet Avrupa'ya veda

Frankfurt’ta Hürriyet Avrupa çalışanlarıyla bir araya gelen Aydın Doğan, şu sözlerle veda etti:



“Veda öyle kolay bir şey değil ve de sizlere veda etmek hiç kolay değil. 40 yıldır bu yolculuğu yapıyorum. Bu meslekte yoruldum. Fazla hırpalandım. Ben baktım, üzülüyorum ama kendi kendime, çocuklarıma, karıma söyleyeceğim bir şey var. ‘Ben 40 yıldır bu meslekteyim ve şerefimle ayrılacağım’ dedim. Buna rağmen çok üzgünüm, sizlerden ayrılmaktan. Televizyonlarda, gazetelerde yapılan veda konuşmalarında çok etkilendim. Kendime çimdik attım ağlamayayım diye.



Anadolu’nun ortasından geldim, Kelkitliyim, ben ağlamayayım diye kendimi sıktım. Ağlamadım ama içim kan ağladı. Şimdi sizlerden ayrılırken de içim kan ağlıyor. İstemeden bilmeden bazılarınıza haksızlık yaptıysam hakkınızı helal edin. Ben hepinize helal ediyorum. Yayıncılık hayatım boyunca, şahsi menfaatlerim için hiçbir siyasi iktidara, hiçbir siyasetçiye yaklaşıp da bana şunu yap bunu yap demedim. Ben Türkiye’nin menfaatlerini korumayı amaç edindim. Ülkem aleyhine hiçbir şey yapmadım. Her şeyden yüzümün akıyla çıktım.



Hürriyet gazetesini, Demirören Ailesine devrederken şöyle dedim: ‘Size verdiğim Hürriyet gazetesi Türk basınının amiral gemisidir. Ben size bir amiral gemisi teslim ediyorum. Türkiye’nin en itibarlı, yurtiçi ve yurtdışında en çok okunan, en çok ilan alan gazetesi. Bunun kumaşı ile fazla oynamayın.’ Onların bana söyledikleri şu oldu. ‘Biz bütün Hürriyet çalışanlarıyla beraber çalışacağız. Hiçbirisinin kumaşıyla uğraşmayacağız.’ Benden sonra Hürriyet’in daha büyük başarılara imza atmasından, iftihar ederim. Onların da başarılı olmasını diliyorum.“







