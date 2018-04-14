Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hürriyet Avrupa'ya veda

    Hürriyet Avrupa'ya veda

    FRANKFURT
    14.04.2018 - 01:10 | Son Güncelleme:

    TÜRK basınının amiral gemisi Hürriyet’i Demirören Grubu’na devreden Doğan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürriyet Avrupa çalışanlarına da veda etti.

    Frankfurt’ta Hürriyet Avrupa çalışanlarıyla bir araya gelen Aydın Doğan, şu sözlerle veda etti:

    “Veda öyle kolay bir şey değil ve de sizlere veda etmek hiç kolay değil. 40 yıldır bu yolculuğu yapıyorum. Bu meslekte yoruldum. Fazla hırpalandım. Ben baktım, üzülüyorum ama kendi kendime, çocuklarıma, karıma söyleyeceğim bir şey var. ‘Ben 40 yıldır bu meslekteyim ve şerefimle ayrılacağım’ dedim. Buna rağmen çok üzgünüm, sizlerden ayrılmaktan. Televizyonlarda, gazetelerde yapılan veda konuşmalarında çok etkilendim. Kendime çimdik attım ağlamayayım diye.

    Anadolu’nun ortasından geldim, Kelkitliyim, ben ağlamayayım diye kendimi sıktım. Ağlamadım ama içim kan ağladı. Şimdi sizlerden ayrılırken de içim kan ağlıyor. İstemeden bilmeden bazılarınıza haksızlık yaptıysam hakkınızı helal edin. Ben hepinize helal ediyorum. Yayıncılık hayatım boyunca, şahsi menfaatlerim için hiçbir siyasi iktidara, hiçbir siyasetçiye yaklaşıp da bana şunu yap bunu yap demedim. Ben Türkiye’nin menfaatlerini korumayı amaç edindim. Ülkem aleyhine hiçbir şey yapmadım. Her şeyden yüzümün akıyla çıktım.

    Hürriyet gazetesini, Demirören Ailesine devrederken şöyle dedim: ‘Size verdiğim Hürriyet gazetesi Türk basınının amiral gemisidir. Ben size bir amiral gemisi teslim ediyorum. Türkiye’nin en itibarlı, yurtiçi ve yurtdışında en çok okunan, en çok ilan alan gazetesi. Bunun kumaşı ile fazla oynamayın.’ Onların bana söyledikleri şu oldu. ‘Biz bütün Hürriyet çalışanlarıyla beraber çalışacağız. Hiçbirisinin kumaşıyla uğraşmayacağız.’ Benden sonra Hürriyet’in daha büyük başarılara imza atmasından, iftihar ederim. Onların da başarılı olmasını diliyorum.“ 

    Hürriyet Avrupaya veda

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri