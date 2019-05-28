Hürkuş’a yerli gösterge geliyor
UÇAKLARDA kritik önem taşıyan, aviyonik sistemlerin bozulması halinde pilotun uçağı sorunsuz şekilde yönlendirmesini sağlayan yedek uçuş gösterge sistemi, Karel Elektronik’in üç yıllık çalışması sonucunda yerli imkanlarla üretildi.
Şirketin Kurucu Ortağı Yaman Tunaoğlu, “Ürün ilk kez Hürkuş-C projesinde kullanılacak. ABD sevkiyatta sorun çıkartabiliyordu. Türkiye için büyük bir kazanım” dedi.
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yürüttüğü Hürkuş Geliştirme Programı kapsamında yerlileştirilmesi için çalışmalarına başlanan Yedek Uçuş Gösterge sisteminin prototipi tamamlandı. Projeyi TUSAŞ’la birlikte yürüttüklerini belirten Yaman Tunaoğlu, şunları söyledi:
ABD SORUN ÇIKARIYORDU
“Uçaklarda güvenli seyir için kritik önem taşıyan yedek uçuş gösterge sistemi, aviyonik sistemlerin çökmesi ya da çalışmaması durumunda pilotun uçağı yönlendirip güvenli bir şekilde yere indirebilmesini sağlıyor. İçerisindeki özel sensörler aracılığıyla uçağın açısını veriyor. Askeri standart ve süreçleri kullanarak, üç yıllık çalışmanın ardından ilk örneği tamamladık. Bazı testlerimiz kaldı. İçerisinde 5 adet ana elektronik kart var, hepsi tamamen yerli üretim. Kullandığımız algoritmalar da özel. 40 bin satır algoritma kullanıldı. Testlerin ardından ilk kez Hürkuş-C’de kullanılacak. Hürjet için de teklif verdik. Bu cihaz, bugüne kadar ABD’den alınıyordu. ABD ise zaman zaman sevkiyatta sorun çıkartabiliyordu. Ya da ufak bir değişiklik için yüksek miktarlarda ücret talep edilebiliyordu. Biz bu ürünü, ABD’den alınanın yaklaşık yüzde 25 daha altı maliyetle ürettik ama burada maliyetten çok bu ürünün yerli olması çok daha önemli.”
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