Hurda motosikletler MKEK yolcusu
Gaziantep'te Karayolları Trafik Kanunu kapsamında el konulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan hurda motosikletler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna gönderildi.
Gaziantep'te Karayolları Trafik Kanunu kapsamında el konulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan hurda motosikletler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) gönderildi.
Kentte farklı zamanlarda trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan bin 51 hurda motosiklet, Ünaldı Mahallesi'ndeki yediemin deposunda toplandı.
Motosikletler, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile MKEK görevlileri nezaretinden vinç yardımıyla ezilerek 6 tıra yüklendi.
MKEK'nin Kırıkkale'deki hurda işleme tesislerine gönderilen hurda motosikletlerin, burada işlenerek Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında değerlendirileceği öğrenildi.
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