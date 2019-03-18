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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ÇANAKKALE (AA)
18.03.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Hulusi Akar’dan Yeni Zelanda’daki saldırı ile ilgili açıklama: Şiddetle lanetliyorum...

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Hulusi Akar’dan Yeni Zelanda’daki saldırı ile ilgili açıklama: Şiddetle lanetliyorum...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Zelanda'daki terör saldırısı ilgili yaptığı açıklamasında “Irkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları şiddetle lanetliyorum. Bu katliam İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, Cumhurbaşkanımız Erdoğan düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Akar Fırat'ın doğusu ile ilgili de "Fırat’ın doğusunda daha fazla mağduriyet yaşanmaması ve güvenliğimiz için Türkiye’nin kontrolünde bir güvenli bölge şart." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu katliam, dünyada İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, bunun ötesinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı da açıkça göstermektedir. İçimizdeki gafillerin de bu gerçeği duymasını, görmesini bekliyoruz." dedi.

Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programdaki  konuşmasında, şanlı tarihin  Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Büyük Taarruz'dan terörle mücadeleye uzanan destansı zaferlerle dolu olduğunu belirtti.     

Çanakkale'yi, "azmin ve imanın çelik ile en modern silahlara galip geldiği bir yaşam savaşı" olarak nitelendiren Bakan Akar, "Çanakkale, sarsılmaz bir iman ve tevekkülle ölüme koşan kahramanların destanıdır. Çanakkale, dirilişe ve zafere giden yolda ruhu ve bedeniyle mücadele edenlerin simgesidir. Çanakkale, savaşın yıkıcı ve kanlı yüzü kadar, Türk askerinin asaletinin, alicenaplığının ve merhametinin de harp tarihine yazıldığı bir destandır." ifadesini kullandı.     

"Çanakkale, yalnız kahraman Mehmetlerimizin değil, sevdiklerinden ayrılıp uzak diyarlardan gelerek bu topraklarda can veren ve artık bizim evladımız olanların da huzur içinde yattığı yerdir." diyen Akar, şunları söyledi:     

"Bir asır önce Çanakkale'de ülkesini işgal etmeye gelmiş düşmanına dahi yeri geldiğinde merhametle, hoşgörü ile yaklaşan kahraman Mehmetçik'in bu ahlaki değerlerinin tüm dünyaya örnek olmasını temenni ediyorum. Hal böyleyken birkaç gün önce, yeni Zelanda'da, sadece ibadet etmek için bir araya gelen masum ve korunmasız insanlara karşı canice işlenen menfur katliamı esefle kınıyor, bu ırkçı, dinci, örgütlü olduğu görülen terör olayını yapan, destekleyen alçakları da şiddetle lanetliyorum. Bu katliam, dünyada İslamofobik faşist terörün, İslam ve Türk düşmanlığının, bunun ötesinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı da açıkça göstermektedir. İçimizdeki gafillerin de bu gerçeği duymasını, görmesini bekliyoruz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum ancak bu sapıkların hamileri var oldukça bu alçaklıkların bitmeyeceğini de görmeliyiz. Yaşanan menfur katliamda hayatlarını kaybeden insanlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyor, yakınlarına ve insanlık duygusu olan herkese sabırlar diliyorum."     

"HESABI SORULDU"     

Milletin tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamadığını vurgulayan Akar, "Türk milleti, tarih boyunca karşılaştığı tüm olumsuzlukları iradesi ve imanıyla bertaraf etmiş, tarih sahnesindeki şerefli, saygın yerini her zaman korumuştur. Bir asır önce asil milletimiz Çanakkale'de ve milli mücadelede nasıl yedi düvele karşı azim ve kararlılıkla mücadele etmişse, bugün de aynı ruhla arkasında yedi değil, yetmiş yedi düvelin olduğu FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadele etmektedir." ifadelerini kullandı.     

Akar, terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direnişte, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında milletçe sergilenen fedakarlık ve kahramanlıkları bunun en açık göstergesi olarak nitelendirerek, TSK'nin FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğini bildirdi.     

Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğine işaret eden Akar, "Yürüttüğümüz bu operasyonlarla şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak, sevdiklerinin, ailelerinin gözyaşlarının hesabı soruldu, sorulacaktır." diye konuştu.     

"HEM SAHADA HEM MASADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"     

Azim ve kararlılıkla verilen mücadele sonucu terör koridoruna izin verilmediğini dile getiren Akar, şunları kaydetti:     

"Fırat'ın doğusunda daha fazla mağduriyet yaşanmaması ve güvenliğimiz için Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenli bölge şart. Münbiç ve Fırat'ın doğusu için hazırlıklarımız tamam. Vakti zamanı gelince zatıalilerinin (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) direktifleriyle gereken adımlar atılacaktır. Bu konuda kararlıyız. Bu mücadelede hedefimiz aslında birbirinden farkı olmayan PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleridir. Bizim mücadelemiz asla yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Türkler ve Kürtler kardeştir ancak unutulmaması gereken çok önemli bir husus da bunların içerideki ve dışarıdaki hamileridir. Diğer bir konu da DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK/YPG terör örgütü de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz."     

"MAVİ VATAN" VURGUSU     

Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta sorunların barışçıl yollarla çözümünden ve diyalogdan yana olduklarına dikkati çeken Akar, "Bununla birlikte Türkiye, mavi vatanımızda hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyecektir." dedi.     

"Peygamber ocağı" olarak da bilinen TSK'nin aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu dile getiren Akar, "Zatıdevletlerinin liderliğinde Türkiye, bölgenin huzur ve güvenliği için gösterdiği çabaları ve kurduğu iş birlikleri ile hem sahada hem masada olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu

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