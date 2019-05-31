Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (Avukatlık sınavı) nedir ve nasıl yapılacak?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı olarak adlandırılan avukatlık sınavı hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, öğrencilerin karşılaşacağı durumlarla ilgili açıklamalar yaptı. Peki, avukatlık sınavı olarak adlandırılacak olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı nasıl uygulanacak? İşte, o detaylar
Avukatların girmesinin zorunlu olacağı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için ilk detaylar açıklandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, öğrencilerin karşılaşacağı durum hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, o sınav hakkında Bakan Gül'den açıklama;
"Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz. Yeni tercih edecekler, bitirince avukatlık mesleğini yapmak için artık bir sınava gireceğini bilecek."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle