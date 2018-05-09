'HÜDA PAR'lılar SP listesinde yer alabilir'

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını isteyen Karamollaoğlu, HÜDA PAR’lı bazı isimlerin SP listelerinde yer alabileceğini de açıkladı.



ANADİLDE EĞİTİM SÖZÜ

Karamollaoğlu, dün kahvaltıda bir araya geldiği gazetecilere, “Anadilde eğitim meşru bir haktır. Bu hakkın verilmesinde bir mahsur yok, ama bir resmi dil de vardır” dedi. Demirtaş’ı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin, “Elbette bu yapılabilir. Sayın Muharrem İnce’nin ziyaretini kastetmiyorum ama şov mahiyetinde işi ele almayı benimsemiyorum” diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Demirtaş’ın madem ki aday olmasında bir engel yok, o halde tutukluluk halinin sona ermesi gerekir. İnşallah çıkar, biz de gider geçmiş olsun deriz. Tutukluluk bir tedbirdir. Ancak siyasetçiler ve basın mensupları için uygulanmaması gereken bir tedbirdir. Temennim, Demirtaş’ın kısa zamanda tahliye edilmesidir. Bu, iktidar açısından da bir erdem olarak değerlendirilir. Bunu ümitle bekliyorum.”



GÜNDEME GELEBİLİR

Karamollaoğlu, HÜDA PAR ile ortaklığa ilişkin de, “Şu ana kadarki görüşmelerimizde gündeme gelmedi, ama istişarelerimizde gündeme gelebilir, onlara meyledenlerden isimler de listelerde yer alabilir” bilgisini verdi.