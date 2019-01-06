HTŞ kuzeyde yeniden saldırıya geçti: Rusya ve Esad da bombardımana başladı
Suriye’de çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine rağmen Türkiye’ye sınır olan İdlib’de HTŞ terör örgütü ile Ankara destekli Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) arasında çatışmalar sürüyor. Rusya ve rejime bağlı savaş uçaklarının bombardımana başladığı iddia ediliyor.
TÜRKİYE’nin Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtı beklenirken, Soçi mutabakatı ile “çatışmasızlık bölgesi” ilan edilmiş İdlib’de Ankara’nın destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ile El Kaide benzeri radikal Heyet Tahrir üş Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar iyice şiddetlenerek yayılmaya başladı.
Önceki gün İdlib’in kuzeybatı ve kuzeydoğusundaki bölgeleri geri almaya başladığı bildirilen UKC, gece HTŞ’nin tank ve çok namlulu roketatarlar kullanarak yaptığı karşı saldırılar sonucu geri çekilmeye başladı. HTŞ’nin özellikle İdlib bölgesi içinde Halep’in kuzeybatısına denk gelen alanda önemli kazanımlar elde ettiği bildiriliyor.
AĞIR SİLAHLARLA VURUYOR
HTŞ’nin ilerleyişi üzerine Türkiye’de bulunan ılımlı muhaliflerin bazı önemli isimleri oluşan acil durum üzerine Suriye tarafına geçti. Muhalif bir yönetici, HTŞ’nin önceki gün hava karardıktan sonra başlattığı saldırıların gece boyu devam ettiğini belirterek, örgütün saldırılarda ağır silahlar kullanmasına dikkat çekti. Aynı kaynak, Suriye Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının da hiçbir ayrım gözetmeden bölgeyi karadan ve havadan bombalamaya başladığını iddia etti.
UKC ve HTŞ arasındaki çatışmalar devam ederken, Rus savaş uçaklarının da bölgeyi bombaladığı öne sürüldü. Yerel kaynaklara göre, Rus uçakları kuzeyde Darat Izza, kuzeydoğuda Han el Asal, Um el Kubra ve Urma es Şukra yakınındaki muhaliflere ait bir üssü vurdu. Bombardımana Esad rejimine ait savaş uçakları da destek verdi. Rejime ait tank ve topçu birlikleri de Halep’in kuzeybatısındaki Hayyan ile İdlib’in güneybatısında Kafrnici, güneyde Furayci, en güney uçta Hama’nın batı kırsalındaki yerleşim yerlerini vurdu. İdlib’in güneyinde büyük yerleşim yerlerinden olan Maaret el Numan’da halk HTŞ’ye karşı protesto gösterisine başlarken, Rusya’ya ait olduğu bildirilen savaş uçaklarının da kasaba üzerinde alçak uçuş yaptığı ifade edildi.
HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Fırat Kalkanı harekâtıyla ele geçirilmiş bölge ile Tel Rıfat bölgesi sınır hattında ÖSO ile terör örgütü PYD/YPG güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, Menbiç merkezinde PYD/YPG unsurlarının devriyeye devam ettiği bildirildi. Fırat’ın batısı ve doğusu sınır hattında TSK unsurlarının yer ve görev değiştirme amaçlı hareketliliği de sürdü. Hatay ve Kilis’te toplanan takviye güçler, sınır hattındaki karakollara sevk edildi.
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