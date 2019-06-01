HSK’dan 3 bin 722 kişilik kararname
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında Diyarbakır ve İzmir’in de bulunduğu 20 ilde de başsavcı görevine yeni isimler geldi.
Adli yargıda 3 bin 358, idari yargıda ise 364 hakim ve savcıyı kapsayan kararnamede dikkat çeken atamalar şöyle:
BAKAN KORUMASINA DAVA AÇMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eski Koruma Amiri Bilal Uslu’ya FETÖ üyeliğinden dava açan Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Korkmaz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı. Cumhurbaşkanına hakaret davasındaki beraat kararıyla Balıkesir’den Zonguldak’a, sonra Erzurum’a atanan adalet.org’un kurucusu hakim Aydın Başar, Kars’a gönderildi. Demokrat Yargı Genel Sekreteri Yargıtay Tetkik Hakimi Defne Bülbül talebi dışında Erzurum’a atandı.
ÇERMİK SAVCISI DİYARBAKIR MERKEZE
Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin iddianameyi hazırlayan Ankara Cumhuriyet Savcısı Aykut Hüseyin Koca, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Diyarbakır Çermik’te halı sahada maç saati tartışmasında 14 öğretmeni, polise talimat vererek gözaltına aldıran Çermik Savcısı Mehmet Kıran ise terfi etti. Kıran, Diyarbakır Savcılığına atandı.-
KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRI SAVCISI DEĞİŞTİ
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin ana soruşturmayı yürüten Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler ise Yargıtay Savcılığı’na atandı. HSK Tetkik Hakimi Halil Demir, yeni Çubuk Başsavcısı oldu. İstanbul Cumhuriyet Savcısıyken Kılıçdaroğlu’nu şüpheli olarak ifadeye çağıran, daha sonra sehven olduğunu iddia eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Demir, Sakarya Savcılığı’na atandı.
4 İLDE YENİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
Kararname ile 20 ilin başsavcısı da değiştirilirken, Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri de faaliyete geçirildi. m Oya ARMUTÇU/ANKARA
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