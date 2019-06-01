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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

HSK’dan 3 bin 722 kişilik kararname

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HSK’dan 3 bin 722 kişilik kararname

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında Diyarbakır ve İzmir’in de bulunduğu 20 ilde de başsavcı görevine yeni isimler geldi.

Adli yargıda 3 bin 358, idari yargıda ise 364 hakim ve savcıyı kapsayan kararnamede dikkat çeken atamalar şöyle:

BAKAN KORUMASINA DAVA AÇMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eski Koruma Amiri Bilal Uslu’ya FETÖ üyeliğinden dava açan Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Korkmaz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne atandı. Cumhurbaşkanına hakaret davasındaki beraat kararıyla Balıkesir’den Zonguldak’a, sonra Erzurum’a atanan adalet.org’un kurucusu hakim Aydın Başar, Kars’a gönderildi. Demokrat Yargı Genel Sekreteri Yargıtay Tetkik Hakimi Defne Bülbül talebi dışında Erzurum’a atandı.

ÇERMİK SAVCISI DİYARBAKIR MERKEZE

Ankara’da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek ölen üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin iddianameyi hazırlayan Ankara Cumhuriyet Savcısı Aykut Hüseyin Koca, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. Diyarbakır Çermik’te halı sahada maç saati tartışmasında 14 öğretmeni, polise talimat vererek gözaltına aldıran Çermik Savcısı Mehmet Kıran ise terfi etti. Kıran, Diyarbakır Savcılığına atandı.-

KILIÇDAROĞLU’NA SALDIRI SAVCISI DEĞİŞTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin ana soruşturmayı yürüten Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler ise Yargıtay Savcılığı’na atandı. HSK Tetkik Hakimi Halil Demir, yeni Çubuk Başsavcısı oldu. İstanbul Cumhuriyet Savcısıyken Kılıçdaroğlu’nu şüpheli olarak ifadeye çağıran, daha sonra sehven olduğunu iddia eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Demir, Sakarya Savcılığı’na atandı.

4 İLDE YENİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

Kararname ile 20 ilin başsavcısı da değiştirilirken, Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri de faaliyete geçirildi. m Oya ARMUTÇU/ANKARA

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