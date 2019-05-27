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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

HSK 25 personel alımı için başvuru nasıl yapılır?

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HSK 25 personel alımı için başvuru nasıl yapılır?

Hakimler ve Savcılar Kurulu, bünyesine toplam 25 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. KPSS puanı ile yapılabilecek olan başvurular, 10 Haziran ile 14 Haziran arasında yapılabilecek. Toplam 125 adayın sınava katılma hakkı kazanacağı HSK personel alımı sürecinde, uygulama sınavı 29 Haziran'da yapılacak. İşte, personel alımı süreci hakkında bazı bilgiler

HSK personel alımı için başvuru süreci başlıyor. Toplam 25 kişinin istihdam edileceği HSK personel alımı süreci, 14 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu” temin edilerek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte aşağıda adresi belirtilen Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Adres: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Başvurular 10/06/2019 tarihinde başlayıp, 14/06/2019 tarihi mesai bitimi (saat:17:30’da) itibarıyla sona erecektir.

Sözleşmeli Büro Personeli alımı Uygulama Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 125 aday arasına girenler Uygulama Sınavına(Klavye Sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Uygulama Sınavı 29/06/2019 Cumartesi günü saat 09:00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Uygulama Sınavında başarılı olanlar için 03-04-05 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler ve Savcılar Kurulu binasında Sözlü Sınav yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 14 Haziran 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (1 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

8- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),

2- a) Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince veya başvurunun yapıldığı komisyon tarafından onaylanması gerekmektedir);

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince veya başvurunun yapıldığı komisyon tarafından onaylanması gerekmektedir)

3- KPSS-2018 sınav sonuç belgesi.

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