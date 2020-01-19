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Gündem
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2020 - 13:50,Son Güncelleme:/

Hrant Dink mezarı başında anıldı

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Hrant Dink mezarı başında anıldı

HRANT Dink, öldürlüşünün 13.yılında mezarı başında anıldı.

Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri  başında anma töreni düzenlendi.

Hrant Dink mezarı başında anıldı


Törene Eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.
Hrant Dink mezarı başında anıldı


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