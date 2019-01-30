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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
30.01.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Hortum felaketinde kaybolan Buse'nin paylaşımı yürek burktu: 'Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz'

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Hortum felaketinde kaybolan Buse'nin paylaşımı yürek burktu: 'Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz'

Antalya'da 7 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesiyle birlikte içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın sosyal medyadaki bir paylaşımı yürekleri burktu. Acar'ın bir süre önce yaptığı paylaşımında "Bir gök gürlese bari diyorum. Bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün" ifadeleri dikkati çekti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortum felaketinde içinde bulunduğu aracın sürüklendiği Ağva Deresi'nde kaybolan psikoloji bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar, aradan geçen 7 günde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Ağva Deresi'nde, kıyılarında ve derenin açıldığı denizde gece gündüz yaptıkları çalışmalarda genç kıza ait olduğu anlaşılan bir ayakkabının dışında ize rastlanamadı.

Bu arada Buse'nin, sosyal medya hesabından bir süre önce yaptığı anlaşılan paylaşımı okuyanların yüreklerini burktu.
Acar'ın paylaşımında "Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik...Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü...İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz...Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün." ifadeleri dikkati çekti.

Hortum felaketinde kaybolan Busenin paylaşımı yürek burktu: Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz

Baba Acar, deftere kurtarma alanının krokisini çizdi

Çalışmaları ilk günden itibaren yakından takip eden baba Ahmet Acar, not defterine arama çalışmalarının krokisini çizdi. Baba Acar, Ağva Deresi'nde kızının bulunabileceği yerleri de elindeki defter ile anlattı, arama çalışmalarının nerede devam edebileceğine ilişkin jandarma ekipleriyle istişarelerde bulundu.

Acar'ı arama çalışmalarına 118 kişilik ekip katılıyor. Dereyi üç defa tarayan ekiplere karadan da AFAD ve jandarma timleri eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Yaşam gemisi de arama çalışmaları kapsamında Antalya'ya geldi. Su altı radarlarının da kullanıldığı çalışmalara havadan da sahil güvenlik helikopteri destek veriyor.

Ankara'dan gelen 19 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ekibi de aramalarda önemli rol oynuyor. Deredeki riskli bölgeleri rafting botları ve halatlar yardımı ile didik didik arayan JAK ekipleri denizden de zodyak botlar eşliğinde dalış gerçekleştirerek su altında arama yapıyor.
Ekip içerisinde yer alan 6 kişilik dağcı JAK timi ise hortumun etkili olduğu derenin çevresindeki dağlık ve sarp arazide arama yaptı.
Hastaneden taburcu edilen Anne Ayla Akkın da arama çalışmaları hakkında her gün bilgilendiriliyor.

Hortum felaketinde kaybolan Busenin paylaşımı yürek burktu: Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz

Hortum felaketinde kaybolan Busenin paylaşımı yürek burktu: Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz

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