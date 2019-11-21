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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ - ANKARA
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Horolop şorolop’u anlattı

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‘Horolop şorolop’u anlattı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medyada trend topic olan, “İstanbul milli bir zihniyetten alınıp horolop şorolop bir zihniyete teslim edildi” açıklamasını Hürriyet’e anlattı.

“Literatüre yeni kavramlar katıyorum. Horolop şorolop; hafif adam, günübirlik adam. Horolop şorolopu ben ne için kullanıyorum, papyonlu Ekrem gibiler için” diyen Çamlı, şunları söyledi: “Bunlar halkımızın kullandığı kavramlar. Bazıları kullanmayabilir. İmaj makerların tezgâhlarından çıkanlar kullanmayabilir. 50 tane adam geziyor peşlerinde. Biz orijinaliz, neyse o. Tantanacı literatürde vardır. CHP ve HDP yüzde 99 tantanacı. Gürültü yapıyor, dikkat çekiyor. Literatüre yeni kavramlar da katıyorum. Benim kullandığım bu gibi sözler sipariş ile olmuyor, birden geliyor.

HAFİF ADAM DEMEK

Horolop şorolop şu; hafif adam, günübirlik adam. Meclis üyesi olmak istiyor mesela, yanınıza gelip namaz kılıyor. Rakı içen adam ile rakı içiyor. İradesi olmayan kendince hedefi olan bu hedef kesinlikle maddidir. Bu bir insan karakteri. Papyonlu Ekrem için geçerli bir söz. Bizim takım sosyal medyada aktif değil karşı tarafta tantanacı, çamuriyetçi ekip var ve bu işte çok mahir. Tiyatrocular da o ekipte daha çok. Ama ben mesajlar alıyorum. ‘İçimizin yağını eritiyorsun. Yetmez’ diyorlar. Dil bilgisi yanlışlarım olabilir, eleştiriliyor. Bunlar tamamen klavye kullanımından, klavyeden kaynaklı hatalar. Mesela şoför deniyor, akla bak, şoför olsam ne olur. Hakir görülecek, aşağılanacak bir şey mi? Ben 54 yaşında bir adamım. Fatih’te doğdum. Erbakan hoca ile komşuluk yaptık. Gençliğimden beri babamın yanında siyasetin içinde büyüdüm. Seçim dönemlerine hazırlanırken, çalışmalar için araba kullandığım da oldu.

‘YELİZ’ YANITI: HERKESİN VAR

(Sosyal medyadan gelen eleştiriler) Neden çıldırayım, adam zavallı. Küfürden, aşağılamaktan başka bir şey bilmiyor. Yok Tayyip’in şoförü, şoför. Bunları söylemeyi biliyor. Yeliz isminde bir hesap olduğuna dair tantana çıkarttılar. Kendi hesabımdan yayımlıyorum. Velev ki öyle, ne olmuş? Hepsinin kendi yandan çarklı hesabı var. Kendileri bu işleri çok iyi yaptıkları için uğraşıyorlar, uğraşsınlar. Acıyorum onlara.

PAPYONLU EKREM

Bizim daha önemli şeyler konuşmamız gerek. Horolop şorolopu ben ne için kullanıyorum; papyonlu Ekrem gibiler için. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu öyle değil. O daha farklı. Ekrem’in maksadı belediye başkanı olmak, bir üste yükselmek. Ekrem nereden sinyal alırsa oradan belediye başkanı olur. Horolop şorolop oradan çıktı. Çamur sözüm de öyle. Sosyal medyadan samimi düşüncelerle karşılaşmak isterdim. Tantana yapmadan gerçeği konuşalım, herkes bildiğini söylesin. Ama maalesef sosyal medya bir gayya kutusu. Babam sağ olsaydı ‘trend topik’ olduğumu duysa ‘O nedur da’ derdi.”

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