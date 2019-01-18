Hollandalı gazeteciye sınırdışı
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın terör örgütü üyeliği nedeniyle sınırdışı edildiğini açıkladı.
“Ülkemizde Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma, bu sabah (dün) sınırdışı edilmiştir” diyen Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
HOLLANDA POLİSİNDEN BİLGİ
“Sınırdışı kararının, kendisinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmamaktadır. İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak, şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir.
Son yıllarda PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin hedefinde bulunan ülkemiz, 2 binin üzerinde masum vatandaşını teröre kurban vermiştir. Nitekim bugüne kadar uluslararası ortaklarımızın da desteğiyle terör örgütleriyle bağlantılı on binlerce şahıs hakkında tahdit kararı aldık. Karşı karşıya bulunulan tehdidin ciddiyeti sebebiyle Hollanda gibi dost ve müttefik ülkelerle işbirliği yapıyor, ulusal güvenliğimizin ve Avrupa’nın güvenliğine yönelik tehditlerin tespiti ve engellenmesi için onların görüşlerinden faydalanıyoruz. Bu alanda işbirliğinin tüm terör örgütlerine karşı devam etmesini temenni ediyoruz.”
EL NUSRA’YLA BAĞLANTI İDDİASI
Altun, Twitter’dan da “Hollanda, Türkiye’ye bugün sınırdışı edilen muhabirin el Nusra cephesi ile bağlantıları olduğunu söyledi. Hollanda’dan gelen istihbarat üzerine hareket ettik ve ihtiyati tedbir aldık. Güvenilir bir yabancı devlet kurumu size, vatandaşlarından birinin terörle bağlantısı olduğunu söylerse, işinizi şansa bırakmazsınız. Hollanda makamları, bu sonuca neden vardıklarını tek başına açıklayacak konumdadır. İstihbaratlarının güvenilirliği hakkında spekülasyon yapmayacağız” mesajını paylaştı.
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