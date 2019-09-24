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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hocayla eve geldi sonra da kaçırdı... Ailece ‘sevgili’yi suçladılar

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Hocayla eve geldi sonra da kaçırdı... Ailece ‘sevgili’yi suçladılar

Birçok kişiden “bankacıyım” diyerek yüksek kâr vaadiyle para toplamak ve geri vermemekle suçlanan Zeynep Özkara (25) ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Özkara, kendisinden şikâyetçi olanları suçladı. Baba Mustafa Özkara, psikolojik rahatsızlığından dolayı kendisini ‘okuması için’ hoca çağırdıklarını, şikâyetçilerden U.Y.’nin de hoca ile birlikte geldiğini, aralarında gönül bağı oluştuğunu, sonra da Zeynep’i kaçırdığını iddia etti.

Bir kuaförde çalışan Zeynep Özkara, “Bankacıyım, borsada değerlendirip çok para kazandıracağım” diyerek çok sayıda kişiden para alarak ‘dolandırıcılık’ yapmakla suçlanıyor. Özkara’dan şikâyetçi olanlar arasında sevgilisi, yine sevgilisi olan polis memuru, bir kapıcı ile eşi ve bir doktor var. Özkara doktora yönelik eyleminden dolayı da ‘gaspa teşebbüs’ suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Şikâyetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Özkara savcılık talimatıyla avukatıyla birlikte polise ifade verdi. Özkara suçlamaları kabul etmedi. Kendisinden şikâyetçi olan sevgilisi U.Y.’yi suçladı. Soruşturma kapsamında mağdurlar birlikte organize bir şekilde hareket ettiklerini iddia ederek Özkara’nın ailesinden de şikâyetçi olmuştu. Savcılığın talimatı doğrultusunda baba Mustafa Özkara, anne Aysel Özkara ve kızkardeşi Zehra Özkara’nın da polis tarafından ifadesi alındı.

‘KİMSEDEN PARA ALMADIM’

Baba Mustafa Özkara, rahatsızlığından dolayı kendisini okuması için hoca çağırdıklarını, şikâyetçi U.Y.’nin de hoca ile birlikte geldiğini, daha sonra kızı Zeynep ile aralarında ‘gönül bağı’ oluştuğunu söyledi. Özkara, “Suçlamalar asılsız, kimseden para almadım, kimsenin hesabına para yatırmadım” dedi. Anne Aysel Özkara da U.Y.’nin hoca ile geldiğini ve kızı ile sevgili olduklarını ve evlenmeye karar verdiklerini anlattı. Daha sonra durumun değiştiğini söyleyen Özkara “Kızımın paralarını alması ve evin kendi üstüne yapılması nedeniyle kızım ondan ayrılmak istedi. Bundan sonra U.Y. onu kaçırdı, tehdit etti, yakalandı ve ondan sonra bu şikâyetler başladı. Kimseden para almadım, kimse de hesabıma para yatırmadı” dedi.

‘SORUŞTURMA BİRLEŞTİRİLSİN’ TALEBİ

Kız kardeşi Zehra Özkara “Hocayla birlikte evimize geldiler. Sonra U.Y. ile ablam çeşitli bahanelerle görüşmeye başladılar. Gönül bağı oluştu. Ablam ayrılmak isteyince, tehdit edildi, kaçırıldı. Sonra bu şikâyetler başladı” diyerek suçlamaları reddetti.

Savcılık Zeynep Özkara’ya ayrıntılı savunması için ek süre verdi. Soruşturma devam ediyor. Özkara tekrar ifade verecek. Şikâyetçilerin avukatları ise Özkara hakkında ayrı ayrı devam eden soruşturmaların birleştirilmesi ve örgütlü suçlar savcılığı tarafından yürütülmesi talebiyle başsavcılığa başvurdu.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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