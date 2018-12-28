Hızlı şarj makinesinin içinden çıktı! İnanılmaz düzenek
AYDIN’ın Nazilli ilçesinde jandarmanın kumar oynatıldığı belirlenen kahveye düzenlediği operasyonda, hızlı cep telefonu şarj cihazı görünümü verilmiş 2 kumar oynatma makinesi ele geçirildi, işletmeci gözaltına alındı.
İhbarı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu Mahallesi’ndeki kahvede kumar oynatıldığını belirledi. Bunun üzerine dün akşam kahveye operasyon düzenlendi. Kahvede ’hızlı cep telefonu şarj cihazı’ görünümü verilmiş 2 makinede kumar oynatıldığı tespit edildi. İki makineye el konulurken, kahve işletmecisi S.Ç. gözaltına alındı, hakkında ’kumar oynatmaya imkan sağlamak’ suçundan tutanak tutuldu. S.Ç.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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