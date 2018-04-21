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    Hırsızları poşetteki parmak izi ele verdi

    İHA
    21.04.2018 - 08:35 | Son Güncelleme:

    Adana'da 7 bin 500 lira değerinde 13 kehribar tespih ve 450 lira para çaldığı ileri sürülen bir kişi yakalandı. Tespih ve para hırsızını poşetteki parmak izi ele verdi.

    Adana'da bir iş yerinden 7 bin 500 lira değerinde 13 kehribar tespih ve 450 lira para çaldığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

    Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat firmasının demir kapısını kırarak içeri giren Esen C. iş yerinde bulunan 7 bin 500 lira değerinde 13 adet kehribar tespih ve 430 lirayı çaldı.

    Hırsızları poşetteki parmak izi ele verdi

    Sabah geldiğinde soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ayrıca ekipler, tespihlerin içinde bulunduğu poşet üzerinde de parmak izi çalışması yaptı.

    Hırsızları poşetteki parmak izi ele verdi

    Yapılan incelemede, poşet üzerindeki parmak izinin hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Esen C. olduğu saptandı. Zanlının kayıtlarından adresine ulaşan ekipler, Enes C.'yi yakaladı. Emniyete götürülen zanlı görüntülerdeki kişinin kendisine çok benzediğini, ancak tespihleri çalmadığını söyledi.

    İşlemleri tamamlanan Enes C. adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: tespih hırsızlığı , hırsızlık haberleri , gündem
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