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Abdullah Güçlü / ESKİŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 01.02.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

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Hırsızlar JASAT’tan kaçamadı

Eskişehir’de bir vatandaşa ait tarım aletleri ve 100 adet bağ direğini çaldıkları tespit edilen şüpheli 3 şahıs, çalınan eşyalarla birlikte Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre olay, Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesi’nde meydana geldi. Evinde bulunan 100 adet bağ direği ve muhtelif tarım aletleri çalınan F.B. olayla ilgili şikayette bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan ortak çalışma neticesinde; F.B.’ye ait 100 adet bağ direği ile muhtelif tarım aletlerini çaldığı ve satın aldığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Şahıslardan Ü.G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, D.T. ve Z.N. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan çalınan tüm malzemeler JASAT tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

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