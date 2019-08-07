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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.08.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Hırsız sandılar, gerçek çok başka çıktı

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Aksaray’da 1,5 yıl önce taksitle otomobilini satan ancak resmi olarak devrini yapmayan vatandaş, sattığı arabanın parasını alamayınca sanayide gördüğü otomobilini iterek kaçırdı. Kendi aracını kaçıran otomobil sahibi güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, bir oto tamircide yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ş.Ç. (63), 1,5 yıl önce Erdem İ.'den (35) 13 bin 500 TL’ye taksitli olarak otomobili satın aldı. Ş.Ç., otomobilin bozulması üzerine otomobili sanayide oto tamir ustası B.A.'ya ait (43) oto tamirci dükkanına getirdi. Burada usta B.A. ile anlaşan Ş.Ç. otomobili tamir için bırakarak gitti. Daha sonra iddiaya göre, Ş.Ç.’ye otomobili satan ancak satışını vermeyen ve anlaştığı paranın büyük bölümünü alamayan Erdem İ. arkadaşı ile sanayide giderken tamircideki parasını alamadığı 68 HE 946 plakalı otomobilini gördü.

Erdem İ., tamircinin yan sokağında park halindeki otomobilin direksiyonuna geçerek arkadaşı ile otomobili iterek kaçırdı. Bir süre gittikten sonra kontağı üzerinde olan otomobilini çalıştıran Erdem İ. otomobilini götürürken, Ş.Ç. tamirciye otomobili almaya geldi.

Otomobilin yerinde olmadığını gören usta B.A. ve Ş.Ç. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken yapılan inceleme ve araştırmanın ardından olayın gerçek yüzü ortaya çıktı.

Emniyette ifadesi alınan Ş.Ç. hakkında güveni kötüye kullanma suçundan işlem yapılırken otomobil Cumhuriyet Savcılığı tarafından ruhsat sahibi olan Erdem İ.’ye teslim edildi.

Hırsız sandılar, gerçek çok başka çıktı
Olayı gören görgü tanığı yan dükkan komşusu olan Ferit Gemici, tamirdeki otomobilin sahibi tarafından götürüldüğünü belirterek, “Arabayı yaptık. Buraya koymuştuk. İkindi üzeri aracın sahibi geliyor ve arabayı buradan itekleyerek köşeye kadar gidiyorlar. Köşede de arabayı çalıştırıp alıp gidiyorlar. Biz de güvenlik kameraları görüntüsünden arabayı adamların kendilerinin götürdüğünü gördük. 900-1000 TL bir tamir masrafı vardı” dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hırsız sandılar, gerçek çok başka çıktı

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