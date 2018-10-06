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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.10.2018 - 00:53, Son Güncelleme:

'Hırsız demedim'

Doğahan Giritlioğlu
Doğahan Giritlioğlu
dgiritlioglu@hurriyet.com.tr
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Doğahan Giritlioğlu
Doğahan Giritlioğlu
dgiritlioglu@hurriyet.com.tr
'Hırsız demedim'

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski başkan Melih Gökçek ile arasında süren “Hafriyat tartışması”nda geri adım attı.

Tuna, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Melih Gökçek’i suçlamak ve karalamak niyetiyle söz söylemedim. Kimseyi hırsızlıkla suçlamadım. Hafriyat gelirleri dönem dönem artış ve azalış gösterebilir. Bu rakamlar Melih Bey’in de belirttiği gibi değişkendir” ifadelerini kullandı. Tuna’nın paylaşımlarında şu cümleler yer aldı:

SPONTANE CEVAP
“Geçtiğimiz günlerde A Haber’de Ankara Temsilcisi Sayın Murat Akgün ile özel röportaj programında birçok soruyu yanıtladık. Fakat programdaki bir soru ve yanıt polemik haline getirildi. Verdiğim cevap spontane gelişti. Melih Gökçek’i suçlamak ve karalamak niyeti ile bir söz söylemedim.
Konu bazı çevrelerce Sayın Melih Gökçek’e karşı bir algı oluşturmaya doğru yöneldi. Herkesin bilmesini isterim ki, ben kimseyi hırsızlıkla suçlamadım; suçlayamam da. Hafriyat gelirleri dönem dönem artış-azalış gösterebilir. Yıldan yıla da farklılık gösterebilir. İnşaat sezonunun ivmesine göre de bu tür gelirler değişkendir.

BELİRTTİĞİ GİBİ
Bu rakamlar Melih Bey’in de belirttiği gibi değişkendir. Bazı çevrelerin abarttığı rakamlar kamuoyunu yanıltma amaçlı olup art niyetlidir. Bizim için önemli olan bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmektir. Lütfen satır aralarından kimse cımbızla bir şeyler çıkarıp niyet okuyuculuğu rolüne bürünmesin.”

GÖKÇEK DE PAYLAŞTI
Tuna’nın sözlerine “Sn Mustafa Tuna attığı twitte ve bir TV’de yaptığı konuşmada aylık 30.000 TL olan hafriyat gelirlerinin 15 milyon TL’ye ulaştığını yazarak resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilân etmiş. Seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm” diye yanıt veren Gökçek dün de sosyal medya hesabından Tuna’nın paylaşımlarının ekran görüntüleriyle, “İnsanın hatasını anlaması, yanlışını itiraf etmesi fazilettir. Yaptığın açıklama için teşekkürler Mustafa” yazdı. Gökçek, bu paylaşımını sabitlenmiş tweet olarak belirledi.

CHP SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI
Ankara’daki hafriyat tartışması Meclis gündemine taşındı. CHP, savcıları göreve çağırırken İYİ Parti soru önergesi verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, savcıları göreve çağırdığı basın toplantısında şunları söyledi: “Günlerdir sosyal medyada, televizyon ekranlarında Melih Gökçek ile Mustafa Tuna’nın tartışmasını izliyoruz. Bugün birden kesildi. Araya birileri girdi ve kesildi. Geçmişte Bülent Arınç-Melih Gökçek kavgası vardı, yine araya birileri girdi olay kapandı. Konuşulan şey yolsuzluk. Burası kabile devleti değil. Savcıları göreve davet ediyoruz.”  

Doğahan Giritlioğlu
Doğahan Giritlioğlu
dgiritlioglu@hurriyet.com.tr
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