Hipnoz’da sanık Akıncı’da tanık

Doğan, Akıncı davasının 7 Aralık 2018 tarihinde yapılan duruşmasında tanık olarak ifade verdi. Doğan’ın SEGBİS sistemiyle alınan ifadesinin çözümü dava dosyasına girdi. Hipnoz davası kapsamında yargılandığını belirten Doğan, “5 sene içeride yattım suçsuz yere. 6. senede denetimli serbestlik, onun tamamını bitirdik. Yani boşu boşuna yattık” dedi.

83 YILINDA DAHİL OLDUM

Doğan, Hava Harp Okulu’nda öğrenci iken o dönemdeki ismiyle cemaat içinde olduğunu belirterek, “Dolayısıyla giren kişilerin çoğunun da dini görüşüne istinaden girdiğine inanıyorum. Yani 83 yılı civarında dahil oldum cemaate. Ben 6. Bölük’teydim, bizden sorumlu olan Semih Koşucuoğlu vardı” dedi. O yıllarda Fetullah Gülen ile görüşmeye götürülen askeri öğrenciler arasında da yer aldığını anlatan Doğan, şunları söyledi:

KENDİNİZİ GİZLEYİN

“Gazetelerde de çıktı zaten. Fetullah Gülen’in bize söylemiş olduğu ‘asker olarak kendinizi gizleyin, uzun soluklu düşünün, bizim işimiz en az 20 sene 30 sene. Bu zaman zarfında en etkin yerlerde en etkin şekilde yerimizi alacağız, harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir hali kalmayacak zaten’ demişti sabah sofrasında yani herkesin katılımıyla. sabah kahvaltısında sadece o vardı, ortada hurmalı yumurta.

TÜMGENERAL SEVİYESİNDEYİZ

Hava Harp Okulu’nun bahçesinde olan bir konuşma. 2006 yılında ben emekli olurken Selçuk Başyiğit ile gerçekleşen konuşma. Bana dediği ‘Şu anda cemaat olarak Tümgeneral seviyesine geldik. Şu anda kaptan (Gülen) emir verdiğinde havaya kalkacak birçok F16’mız var’.

Semih Koşucuoğlu, ‘Öğrencileri daha doğrusu Fetullah Gülen’in talebelerini alacağız, daha doğrusu ona nur talebeleri’ falan diyorlardı. Sağ kollarına saat takacaklar oradan tanıyacağız. Diyeceksin ki bu nur talebesi buna yardım edeyim. Gideceksin yardım edeceksin.”

Doğan, Fetullah Gülen ile yapılan toplantıya 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üs Komutanı olarak görev yapan darbe girişimi sanığı Hakan Evrim’in de katıldığını söyledi.