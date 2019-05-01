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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hipnoz’da sanık Akıncı’da tanık

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Hipnoz’da sanık Akıncı’da tanık

KAYSERİ’deki hipnoz davası nedeniyle 5 yıl cezaevinde tutuklu kalan emekli Yarbay Gürol Doğan’ın Hava Harp Okulu’nda öğrenciyken FETÖ terör örgütüne katıldığı ortaya çıktı. Doğan, Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine ilişkin görülen davada tanık olarak verdiği ifadesinde, o yıllarda Fetullah Gülen ile görüşmeye götürülen askeri öğrencilerin içinde olduğunu söyledi.

Doğan, Akıncı davasının 7 Aralık 2018 tarihinde yapılan duruşmasında tanık olarak ifade verdi. Doğan’ın SEGBİS sistemiyle alınan ifadesinin çözümü dava dosyasına girdi. Hipnoz davası kapsamında yargılandığını belirten Doğan, “5 sene içeride yattım suçsuz yere. 6. senede denetimli serbestlik, onun tamamını bitirdik. Yani boşu boşuna yattık” dedi.

83 YILINDA DAHİL OLDUM

Doğan, Hava Harp Okulu’nda öğrenci iken o dönemdeki ismiyle cemaat içinde olduğunu belirterek, “Dolayısıyla giren kişilerin çoğunun da dini görüşüne istinaden girdiğine inanıyorum. Yani 83 yılı civarında dahil oldum cemaate. Ben 6. Bölük’teydim, bizden sorumlu olan Semih Koşucuoğlu vardı” dedi. O yıllarda Fetullah Gülen ile görüşmeye götürülen askeri öğrenciler arasında da yer aldığını anlatan Doğan, şunları söyledi:

KENDİNİZİ GİZLEYİN

“Gazetelerde de çıktı zaten. Fetullah Gülen’in bize söylemiş olduğu ‘asker olarak kendinizi gizleyin, uzun soluklu düşünün, bizim işimiz en az 20 sene 30 sene. Bu zaman zarfında en etkin yerlerde en etkin şekilde yerimizi alacağız, harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir hali kalmayacak zaten’ demişti sabah sofrasında yani herkesin katılımıyla. sabah kahvaltısında sadece o vardı, ortada hurmalı yumurta.

TÜMGENERAL SEVİYESİNDEYİZ

Hava Harp Okulu’nun bahçesinde olan bir konuşma. 2006 yılında ben emekli olurken Selçuk Başyiğit ile gerçekleşen konuşma. Bana dediği ‘Şu anda cemaat olarak Tümgeneral seviyesine geldik. Şu anda kaptan (Gülen) emir verdiğinde havaya kalkacak birçok F16’mız var’.

Semih Koşucuoğlu, ‘Öğrencileri daha doğrusu Fetullah Gülen’in talebelerini alacağız, daha doğrusu ona nur talebeleri’ falan diyorlardı. Sağ kollarına saat takacaklar oradan tanıyacağız. Diyeceksin ki bu nur talebesi buna yardım edeyim. Gideceksin yardım edeceksin.”

Doğan, Fetullah Gülen ile yapılan toplantıya 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üs Komutanı olarak görev yapan darbe girişimi sanığı Hakan Evrim’in de katıldığını söyledi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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