Hidronefroz (böbrek büyümesi) nedir, nasıl anlaşılır?

Böbrek büyümesinin tıp dilindeki ismi “ Hidronefroz ” dur. Bu hastalık, böbrekte ki idrarı toplayan sistemin farklı sebeplerden dolayı büyümesi veya genişlemesi olarak tanımlanır. Böyle olduğu zaman idrar böbrekte birikir ve böbrek büyümesi meydana gelir. İdrarın üretildiği ve depolandığı yerde idrar birikir ve şişerek böbreğe basınç yapmaya başlar. Bu durum böbreğin çalışma sistemi üzerinde olumsuzluk yaratır. Buradaki kanal tıkandığı zaman böbrek büyümesi ortaya çıkar. Bu tür oluşan tıkanmalar bazen düzelebilir. Eğer tek taraflı bir tıkanma söz konusu ise bu durumda diğer böbrek çalışmaya devam ettiği için hastalık belirtileri geç fark edilir. Bu da hastalığın gidişatını olumsuz etkiler. Eğer tıkanmadan her iki böbrekte hasar görmüşse idrar buna bağlı olarak ters yönde akar ve kötü sonuçlar meydana gelebilir.

Böbrek büyümesi belirtileri arasında;

• Böbrek boşluğunda meydana gelen bel ağrıları,

• İdrarın birikmesinden dolayı oluşan enfeksiyonlar,

• Vücutta ateş,

• İdrar yaparken ortaya çıkan acı,

• Mide bulantısı ve kusma,

• Hastalık iki böbreği de etkilemişse bu durumda susama,

• Keyifsizlik durumu

• Kişide kilo kaybının olması.



Böbreklerde süzülen idrarın idrar kesesine ulaşmasını ve ulaştıktan sonra da keseden çıkışını engelleyen her türlü tıkanıklık durumu böbreğin büyümesine neden olur. Bu durum genellikle bir taşın veya bir tümörün idrar yolu kanalını tıkaması sonucu meydana gelir. Bu sebebin yanında üretere bağlı olan kıvrılmalar, hamilelik, prostat problemleri ve mesanenin boşaltılmasını zorlaştıran diğer nedenleri sayabiliriz.



Tanısı ve Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Hastalığa tanı konulabilmesi için bazı testlerin yapılması gerekir. Bu testler arasında tam idrar testi, ürografi, MRI, ultrason ve sistoskopi testleri bulunmaktadır. Erken zamanda teşhis edilen hastalıkta tıkanmalar tedavi edilerek kişinin sağlığına kavuşması sağlanır. Teşhis ve tedavide geç kalınması böbreklerde kalıcı hasarlara neden olur. Tıkanmalar tedavi edilse bile böbreklerde ki hasar sebebiyle kişinin normal hayatına dönmesi bazen mümkün olmayabilir. Böyle bir durum olduğu zaman gerekli görülürse böbrek cerrahi işlem ile alınır.