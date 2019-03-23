‘Hiçbir cezayla dengelenemez’

The Grand Tarabya Hotel’deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile İİT üyesi ülkelerden 19 bakanın da aralarında bulunduğu 71 ülke ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, “(Yeni Zelanda’daki terörist) Her bir öldürülen kişi için teker teker cinayetle, diğerleri için de cinayete teşebbüsle suçlanacak” dedi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Peters, şunları söyledi: “Bu noktadan itibaren söz konusu kişi, Yeni Zelanda kanunlarına tabi olacaktır ve hayatının geri kalan kısmını Yeni Zelanda’da tek başına bir hücrede geçirecektir. Ancak bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı, hiçbir ceza ile dengelenemez.”

Dini hoşgörüye çok önem veren bir ülke olduklarının altını çizen Peters, “Herhangi bir inancın gereklerini yerine getiren bir kişiye karşı yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırı anlamına gelmektedir. Aşırı düşüncelerin dini, ırkı, rengi diye bir şey yoktur. Aşırı düşünceler nerede, nasıl ortaya çıkarsa çıksın mutlaka lanetlenmelidir. Çok detaylı bir soruşturma süreci başlattık. Amacımız bu tür anlamsız saldırıların ileride tekrarlanmasını önlemek” diye konuştu. Terör saldırısı gerçekleştirildikten 5 dakika sonra polislerin olay yerinde olduğunu, 21 dakika sonra teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Peters, teröristin uzun süredir bu konuda hazırlık yaptığını belirlediklerini kaydetti. Peters sözlerini şöyle sürdürdü: “Suçlaması yapıldı. Mahkeme tarafından suçlamalar yönlendirildi. Aynı zamanda parlamento yeni bir oylama yaptı. 1959’dan beri bizim ülkemizde idam cezası yok. Yeni Zelanda’da yine de yapılacak suçlamalar şimdiye kadar görülmemiş ciddiyetle hazırlanıyor, iddianameler hazırlanıyor.”

CUMHURBAŞKANI İÇİMİZİ RAHATLATTI

Peters, “Avusturalyalılar ve Yeni Zelandalıların, Anzakları anmak için Türkiye’ye geldiklerinde endişe duyabileceklerine” dair sorular üzerine şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı net bir şekilde 104 yıldır çok özel bir ilişkimiz olduğunu ve bunun devam etmesini öngördüğünü belirtti. ‘Buraya gelen kişiler 2019’da, geçmişte gördükleri konukseverliği tekrar göreceklerdir’ dediler. Bu da bizim içimizi rahatlattı.”

SONUÇ BİLDİRGESİ: ‘15 MART İSLAMOFOBİYE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ OLSUN’

İSLAM İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, “15 Mart’ın İslamofobi’ye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz. Buna bütün ülkelerden destek bekliyoruz. Teröre ve İslamofobiye karşı ortak mücadele edildiğini ispatlamış oluruz” diye konuştu. Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesindeyse, dünyaya ve Birleşmiş Milletler’e “15 Mart İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olsun” çağrısı yapıldı. Bildirgede ayrıca dünyada ırkçı terörün yükselmesinden duyulan endişe dile getirilerek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğie, “Müslümanlara karşı dini nefret, düşmanlık ve şiddeti takip edip raporlayacak bir gözlem ve izleme heyeti kurulması” çağrısında bulunuldu.