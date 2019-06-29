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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cem TURSUN - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul, (DHA)- AA
29.06.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Heybeliada'da orman yangını

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Heybeliada'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Heybeliada’da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

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  • Heybeliadada orman yangını
  • Heybeliadada orman yangını
  • Heybeliadada orman yangını
  • Heybeliadada orman yangını
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Alınan bilgiye göre, Heybeliada'nın güneybatı kısmındaki Çam Limanı mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Heybeliada İftaiye ekipleri sevk edildi. 

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 15.00 sularında çıkan yangında, 1 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Yangının, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16.30’da kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 orman itfaiyesi ekibinin müdahale ettiği aktarılan açıklamada, yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


VALİLİK AÇIKLAMASI

İSTANBUL Valiliği, Heybeliada'da çıkan yangınla ilgili bir açıklama yaparak, "Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bugün saat 15:00’de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16:30’da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Heybeliada’da çıkan yangında 1 hektarlık alanda kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtilerek,Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

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