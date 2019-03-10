Herkese bizi anlatın
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün Küçükçekmece ve Büyükçekmece’deydi.
İmamoğlu yoğun ilgi nedeniyle yürüyemeyince seçim otobüsüne bindi. İmamoğlu, “Sadece oy vermek yetmiyor. Herkese bizi anlatın. 1 Nisan’dan sonra partizanlık bitecek. Herkese eşit hizmet vereceğiz. Talimatı 1 kişiden değil 16 milyon İstanbullu’dan alacağız. Siz bir gün çalışıp sandıklara sahip çıkın, ben 5 yıl size hizmet edeyim’’ dedi. İmamoğlu, Halkalı Zeynebiye’de ise Azeri-Caferi vatandaşlarla buluştu.
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