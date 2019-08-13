'Herkes yapıyor ben de yapayım' dedi... Elinde poşetle polis yakaladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Herkes yapıyor ben de yapayım' dedi... Elinde poşetle polis yakaladı
GeriGündem 'Herkes yapıyor ben de yapayım' dedi... Elinde poşetle polis yakaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
13.08.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

'Herkes yapıyor ben de yapayım' dedi... Elinde poşetle polis yakaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Herkes yapıyor ben de yapayım' dedi... Elinde poşetle polis yakaladı

Adana'da 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan iki kişi tutuklandı. Elindeki poşette 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan kadının "Herkes yapıyor bir de ben yapayım dedim. Uygulama noktasında nasıl olduğunu anlamadan yakalandım" dediği öğrenildi...

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca uygulama noktalarında önlem aldı. Narkotik polisleri, merkez Yüreğir ilçesi, Doğankent Mahallesi'ndeki uygulama noktasında beklerken bir otomobilin 200 metre kala durduğunu, araçtan bir kadının elinde poşet ile indiğini görünce harekete geçti. Polis kısa sürede kadını ve otomobili yakaladı. Kadının elindeki poşet incelediğinde içinde 4 kilo 980 gram esrar olduğu belirlendi. 

Gözaltına alınan iki zanlı emniyete götürüldü. Hediye B.'nin ifadesinde "Herkes yapıyor bir de ben yapayım dedim. Uygulama noktasına geldim nasıl olduğunu anlamadan yakalandım" dediği öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarından uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Her şey kayıp yüzük aranırken oldu! 'Çok kötü saldırdılar bize...'
‘Şekerci Abi’ yakalandı!
E-5 karayolunda tekme ve tokatlı kavga kamerada
Omuz omuza ömürlük nöbet